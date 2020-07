Hay unas zapatillas que quedan igual de bien con vestido que con 'shorts' vaqueros

Tras pasar juntas la cuarentena en una mansión de Los Ángeles junto a otros amigos, Kaia Gerber y Cara Delevingne es la amistad que necesitábamos. Y es que su conexión ha sido tal que ya no solo se conforman con compartir los mismos círculos sociales, fiestas, fotografías o proyectos laborales (el pasado mayo trabajaron juntas en un videoclip que para uno de los temas de la cantante Rainsford, Crying in the Mirror, siendo la hija de Cindy Crawford la protagonista de las secuencias y la británica la encargada de dirigirlo), sino también trucos de estilo. Y ahora, después de estar un tiempo separadas, las amigas han vuelto a reunirse para asistir juntas a una manifestación en la que, además de presumir de melena rubia, han dejado claro cuál que las zapatillas son el calzado que combina a la perfección con todas las prendas del armario veraniego, pero no cualquier modelo, sino el diseño más clásico y el que seguro, tú también tienes en casa: blancas, lisas y con cordones.

- A cada vestido de verano, sus zapatillas ideales: ríndete a la mezcla más cómoda

Durante muchas temporadas, la mezcla vestido + zapatillas estuvo limitada a las expertas amantes de las mezclas menos convencionales. Sin embargo, este escenario ha cambiado y ahora forma una apuesta segura cuando no sabes qué ponerte. ¿La prueba? El look de Kaia Gerber, quien eligió un estilismo de lo más cómodo, desenfadado y fresquito compuesto por un mini vestido verde con estampado floral y tirantes finos para asistir a la concentración. Una apuesta que lejos de conjuntar con el calzado veraniego por excelencia, las sandalias, la combinó con unas sneakers blancas unisex de la firma New Balance y un bolso tipo baguette. Pero el estilo informal de este tipo de conjuntos no significa que no se puedan lucir en ocasiones más especiales, como por ejemplo para asistir a un festival o una cena en la playa con amigas.

Considerando las zapatillas como el factor inamovible del look, Cara también se decantó por una sneakers blancas de la firma Puma aunque, a diferencia de la hija de Cindy Crawford, prefirió dar un aire más urbano -y menos naif- al estilismo (siempre fiel a su estilo cañero), ya que las combinó con un short vaquero negro de talle alto, un crop top de tirantes, una gorra azul marino y, el detalle final, una riñonera. Después de analizar ambas apuestas, lo tenemos más claro que nunca: sea cual sea tu prenda todoterreno del verano (vestido, falda, pantalón corto, largo o bermuda) siempre que la conjuntes con unas zapatillas pasarás de un look a lookazo en cuestión de minutos. No sabemos si es por su conexión de estilo, por sus melenas rubias o por la estrecha relación de amistad que las une, pero los gestos, abrazos y miradas de complicidad estuvieron presentes durante toda la manifestación. ¿Se sumarán a la tendencia double match próximamente? Esperemos que sí.