Amelia Windsor, la 'royal' más moderna que se atreve con el estampado del verano

La moda está para arriesgar, y si hay alguien que es experta en este tema, esa es Amelia Windsor, que más que una joven royal es un referente de estilo. Muchas son las ocasiones en las que la aristócrata ha sorprendido con looks que no han seguido a rajatabla el protocolo de vestimenta de la realeza británica. Entre sus hits de temporada encontramos colores cítricos, vestidos con aberturas, tejidos crochet, petos vaqueros... coronándose así como una de las seguidoras acérrimas de las tendencias del momento. Sin embargo, a la modelo todavía le quedaba por incluir una propuesta de temporada en su amplio vestidor. Hasta ahora, que se ha atrevido con EL estampado del verano, el preferido de las expertas y uno de los más identificativos de la moda de los setenta. ¿Adivinas de cuál hablamos? ¡Sigue leyendo!

Fusionando con maestría las tendencias setenteras y noventeras, Amelia decidió que un vestido satinado con estampado tie dye era la mejor opción para pasear por las calles de Notthing Hill. Una apuesta de corte mini, tirantes finos y en tonalidades azules con la que demostró que es toda una experta en moda al combinarlo con el calzado favorito de las influencers para los slips dresses: unos botines tipo chelsea en color camel. Pero como las altas temperaturas ya están más que asentadas en la ciudad, la joven royal dio un toque 100% estival al incluir un bolso tipo cesta con apliques de rafia (el material veraniego por excelencia). Y aunque la modelo lo llevó de manera desenfadada para dar un paseo por la ciudad, no hemos podido evitar imaginarnos con este modelo en multitud de ocasiones: desde en un look playero con unas sandalias de tipo flip flop o unas ugly sandals hasta en una velada nocturna con sandalias de plataforma o alpargatas de cuña.

Después de ver este look de Amelia lo tenemos claro: aunque ocupe el puesto 38 en la línea de sucesión al trono ya es toda una reina en seguir las tendencias del momento, y más cuando es la primera royal en apostar por una de ellas (en este caso, con el estampado desteñido). ¿Lo mejor? Que es un print que puedes hacer tú misma en casa, bajo la técnica DIY (Do It Yourself) y personalizándolo a tu gusto. Y si no que se lo digan a Hailey Baldwin o a Emily Ratajkowski, quienes han convertido el chándal tie dye en la mejor apuesta urbana. ¿Seguirá Amelia los pasos de las top models del momento?