La foto sin filtros con la que Laura Escanes ha enamorado a sus fans

El mes de julio está siendo de lo más especial para Laura Escanes. La isla de Menorca (la preferida de la influencer) está siendo testigo de todos y cada uno de los momentos que están protagonizando el viajazo de la catalana junto a su marido, Risto Mejide, el hijo de este y su pequeña, Roma. Ha vistado "rincones mágicos", ha disfrutado de los atardeceres menorquinos desde un barco, se ha bañado con su bebé por primera vez en la playa y ha estrenado sus últimas adquisiciones en trajes de baño. Unos días de ensueño que la experta en moda ha querido compartir con sus miles de seguidores. Y como una imagen vale más que mil palabras, su última publicación ha sido el fiel reflejo de la felicidad y también una de las más comentadas.

Sin filtros, con el agua cristalina de fondo y presumiendo de tipazo ha posado Laura "sin palabras". Una estampa veraniega en la que no han faltado comentarios por parte de su fiel comunidad de fans, como "Qué natural eres ❤️", "Me encanta tu naturalidad 😍😍 me transmites un montón de buena energía", "Preciosa", "Se agradece ver a una chica guapa con un cuerpo bonito y a la vez natural sin tanto filtro", "Una mujer sin miedos" o "Amo los NO filtros 😘". De esta manera y con esta pose sexy, la influencer ha demostrado que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida y que tan solo quiere plasmar la realidad de lo que sucede, sin importarle lo que la gente diga o comente sobre ella.

Y es que después de que hace unos días recibiese diversas críticas por parte de determinados usuarios metiéndose con su aspecto físico, la experta en moda ha decidido que, para callar bocas, lo mejor es responder con imágenes en las que irradia plena felicidad. Y eso mismo es lo que ha hecho, ya que durante su estancia en Menorca están siendo muy habituales sus posados en traje de baño para los que, por cierto, escoge diseños de plena tendencia. Primero agotó un bikini de triángulo en tonos tierra y ahora ha aparecido con un nuevo diseño de Women Secret con estampado floral, en tonalidades rojas y blancas, tirantes anchos con arancelas de carey y escote en 'U'. ¿Lo mejor? Que también pertenece a la sección de rebajas.