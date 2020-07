¿Quieres volar con vaqueros? Copia el look de Ester Expósito y estarás comodísima

El éxito de Ester Expósito hace tiempo que superó la pequeña pantalla. La protagonista de Élite, que hace poco más de un año explicaba a FASHION.hola.com que ella se consideraba "actriz, no influencer", supera ya, con sus más de 24 millones de seguidores, a otras reconocidas intérpretes como Penélope Cruz o Úrsula Corberó. La madrileña de 20 años es, a día de hoy, la española más seguida y parte de este poder se lo debe a su forma de vestir. Declarada amante de la moda y el maquillaje, su estilo le ha reportado contratos con firmas de la talla de Yves Saint Laurent Beauty o Bulgari, y sus looks revelan claves de experta que toda veinteañera podría copiar. El ejemplo más reciente lo encontramos en los pantalones que ha llevado en su último viaje, un vuelo a Madrid para el que eligió el pantalón perfecto para las chicas que no quieren renunciar a los vaqueros largos cuando van en avión.

Tras pasar unos días en Roma con su novio, el también actor Alejandro Speitzer, Ester aterrizaba en Madrid junto al mexicano, tal y como hemos podido ver en las imágenes publicadas en exclusiva por HOLA.com. La pareja, que coincidió en el rodaje de Alguien tiene que morir (Netflix) y cuya relación se confirmó en marzo, era fotografiada por primera vez en nuestro país, pero las revelaciones de este momento van más allá de que su noviazgo va viento en popa. ¿Necesitas inspiración para vestir cómoda en tu próximo viaje? Echa un vistazo al look noventero de Ester.

Con un top corto de tirantes espagueti en azul Klein y zapatillas blancas, la actriz confirma que es una amante de la moda minimalista y sport, la misma que cualquier chica de su edad adora llevar. Y con su pantalón, se posiciona como una experta en vestir bien y cómoda (y no pasar frío) cuando coge un avión. Y es que Ester ha elegido unos vaqueros slouchy -una tendencia que arrasó durante invierno y primavera- con varios rotos y un tono denim claro que los actualizan al verano. La cintura alta y los plieges en la zona de la cadera lo hacen muy favorecedor (tengas curvas o no), mientras que la pernera amplia los convierten en una opción perfecta cuando vas a pasar varias horas sentada, como sucede en un vuelo.

Estos slouchy de Ester los añadimos a una lista de vaqueros cómodos para viajar que iniciábamos con el diseño desmontable de Bershka y que seguro iremos ampliando a lo largo de las próximas semanas, cuando actrices, cantantes e influencers vayan revelando sus looks de vacaciones. Así que si perteneces a ese inmenso grupo de enamoradas de los jeans y nunca quieres renunciar a ellos, sigue atenta 😉