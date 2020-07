Adivina por qué la falda de María Pombo hace el vientre plano y no marca las curvas

Hay tendencias que son bonitas pero que no favorecen a todas las chicas y otras que además de ser ideales estilizan a todos los cuerpos. Es el caso de los bodys de cuello halter, las mangas abullonadas o con volantes, las blazers de corte oversized, los cinturones anchos, vestidos cut out... Podríamos ocupar gran parte del día enumerando todas las que existen, sin embargo hay una que se merece una mención especial, ya que empezó protagonizando los tops de temporada y ha acabado asentándose en vestidos y faldas. Hablamos de los detalles fruncidos que incorporan un fino lazo en la parte frontal o lateral con el que acortar o alargar la prenda a la altura que quieras, instalados en todos los armarios estivales de las que más saben. ¿La última en sumarse a esta larga lista? María Pombo.

Aprovechando unos días de playa y desconexión con su marido y amigos, la influencer ya nos ha mostrado alguna de las prendas comodín que no faltan en su maleta de viaje. Sombreros de paja, bikinis de escote balconette, sudaderas con estampado tie dye o, cómo no, su pieza fetiche: las camisetas básicas (en esta ocasión un modelo blanco de manga corta), siendo estas últimas las que ha elegido para estrenar su nueva minifalda de Oh My Collection, cuyo precio actual es de 56,90 euros. Un diseño floral que cuenta con frunces en los laterales y dos tiras para ajustar la medida, por lo que tú decides si quieres mostrar más o menos centímetros de pierna. Sin embargo, esta no es la única ventaja con la que cuenta, puesto que gracias a los fruncidos se crea un juego de volúmenes que hace que las curvas se disimulen y -visualmente- consigas el 'efecto vientre plano'.

Pero un estilismo nunca es 100% veraniego si el calzado elegido no son unas alpargatas o unas menorquinas. Y como los meses más calurosos del año son los preferidos de la experta en moda, María ha querido -una vez más- hacer gala de su maestría para combinar colores, estampados y tejidos y ha logrado un perfecto look estival a prueba de errores apostando por unas alpargatas cerradas en tonalidades nude con plataforma. Ideal para disfrutar de un atardecer playero, ya que no pierdes un ápice de estilo pero tampoco renuncias a la comodidad. Un patrón que también puedes seguir para una velada nocturna siempre y cuando añadas unas sandalias de tacón, ya sean tipo espiral, de tiras o las preferidas de las que más saben, las acolchadas.