Ya es oficial: Romee Strijd es 'la futura mamá más guapa' según sus fans

Parece que 2020 también pasará a la historia como el año en el que las celebridades quisieron sumarse a la maternidad. Cantantes como Katy Perry, actrices como Sophie Turner, influencers como Alice Campello o María Fernández-Rubíes y, por supuesto, modelos, se encuentran viviendo este especial momento. En el caso de las maniquís, casi parece que el parón de trabajo debido a la crisis sanitaria y los confinamientos, ha sido clave. No solo han podido dejar un poco de lado sus ajetreadísimas agendas en las que los vuelos, desfiles y campañas formaban parte del día a día, sino que se han podido dedicar a sí mismas y a disfrutar de su vida personal. Los dos casos más conocidos son los de Gigi Hadid y Romee Strijd, aunque las maniquís no podrían estar llevando sus embarazos de forma más distinta. Mientras que la mayor de las Hadid prefiere llevarlo con la máxima discreción (sus fans tienen algunas teorías que te van a dejar con la boca abierta), la holandesa ha escogido hacerles partícipes de cada momento, lo que ha demostrado en su última foto.

En la foto que ha compartido este sábado, Romee ha mostrado a sus seguidores cuál es su aspecto pasados los 4 meses de gestación. "Casi a la mitad del camino, el tiempo pasa volando", escribió como pie de foto. Al igual que en el primer trimestre, la modelo parece seguir fiel a su estilo premamá en el que no han faltado looks elásticos, prendas lenceras, transparencias y vestidos muy ceñidos con los que presumir de figura. Es más, el que lució en la imagen -blanco y pegado a sus curvas de embarazada, nos recordaba a aquel que llevó cuando dio la feliz noticia a sus seguidores (salvando las distancias de las mangas o los cut outs).

"El embarazo luce genial en ti", "Oh, pero qué barriguita", "Brillas", "Es oficial, es la premamá más guapa" o "Tu pelo está más fuerte que nunca" han sido algunos de los comentarios que ha recibido Romee debajo de la fotografía, así como cientos de miles de 'me gusta'. Incluso alguna de sus fans ha llegado a admitir que solo pasaría por la maternidad con la condición de parecerse a la maniquí: "Si no me veo así cuando esté embarazada, no quiero".

Para Romee está siendo fundamental lanzar un mensaje de esperanza a través de las fotografías de su embarazo para que otras mujeres que, como ella, tuvieran problemas para concebir, no desesperen. Y es que la propia modelo no esperaba poder aumentar la familia. Durante dos años estaba convencida de que no podría tener hijos por el síndrome de ovario poliquístico. Fue el estilo de vida que llevaba -con dietas restrictivas y ejercicio constante- el que le hizo sospechar de que quizás el problema que más factura le pasaba a su cuerpo era su carrera como modelo. De forma que solo necesitó relajar su ritmo diario abriendo su abanico de alimentos y relajar los entrenos para que su cuerpo volviera a la normalidad. Y qué mejor prueba de que dio sola con la solución que la pequeña van Leeuwen-Strijd que está en camino.