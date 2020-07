¿Te apuntas al regreso de los pantalones de tiro bajo? Emily Ratajkowski confirma el éxito de la tendencia más cómoda

Odiados y amados a partes iguales, por desgracia para las primeras, ya es oficial: los pantalones de cintura baja han regresado. La prenda predilecta de Victoria Bekcham o Paris Hilton a principios de los 2000 ha vuelto a colarse en los armarios de las que más saben, siendo Emily Ratajkowski -experta en lucir estilismos arriesgados- la nueva embajadora de esta tendencia. Ya lo adelantó hace unos meses cuando apostó por un pantalón jogger -que centraba toda su atención en la cadera- para uno de sus paseos por la Gran Manzana o con el lookazo que llevó a la alfombra roja de la fiesta posterior a los Oscar 2020 con su -ya famoso- 'no vestido' blanco perteneciente a su propia firma, que diseñó junto al sastre Christy Rilling. Ahora, volviendo a hacer gala de su maestría para potenciar sus puntos fuertes, lo confirma de nuevo con un total look tie dye.

Junto a su marido, Sebastian Bear-McClard, y su inseparable perro, Colombo, la maniquí ha presumido de vientre plano con un conjunto de dos piezas deportivo, formado por un crop top y un pantalón de talle bajo, con 'efecto desteñido' y unas zapatillas blancas de Veja. Una apuesta urbana de lo más socorrida para todos esos días en los que no queremos complicarnos con combinaciones estilísticas imposibles, ya que reúne todos los requisitos para convertirse en un look de lo más trendy. Y, aunque Emily haya optado por llevarlo con un top de cuello halter (uno de los más favorecedores al centrar la atención en la zona de la clavícula y dotar de amplitud a la espalda), también conjunta a la perfección con una camiseta básica blanca o con una sudadera larga o tipo cropped, que gracias a su juego de volúmenes, alisa el vientre.

Pero la fiebre por el tie dye no ha llegado solo al amplio vestidor de Emily, sino que modelos de la talla de Hailey Baldwin, Sofia Richie o Bella Hadid han rescatado esta tendencia de inspiración setentera para transformarla en su aliado infalible veraniego. No estamos seguras hasta qué punto ha influido que este estampado esté vinculado a la filosofía del do it yourself para coronarse como una de las tendencias del año, pero el hecho de que las modelos más influyentes a nivel internacional y firmas como Tom Ford, Chanel o Dior hiciesen de él el estampado estrella de sus estilismos, ayuda mucho. Protagonista en pantalones, camisetas, vestidos, bolsos o chaquetas, y ahora, gracias al último look de la maniquí londinense, consideramos el dos piezas el último en sucumbir a los encantos del fenómeno 'efecto desteñido'.