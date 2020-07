El 'top pañuelo' que funciona con pantalones y faldas o cómo ser la mejor vestida en un minuto

Aunque los 90 nos lo adelantasen y Beyoncé en los 2000 nos lo confirmase, lo cierto es que esta temporada, el revival nostálgico se ha colado de nuevo en los armarios de las expertas de todo el mundo. Hablamos de la bandana o pañuelo, que firmas como Dior, Hermès o Max Mara subieron a la pasarela en sus múltiples formatos la pasada temporada. Y es que lejos de volver como un simple complemento para el cuello o para la cabeza se ha reinventado como el truco noventero con el que hacer de este accesorio el top más ideal de todos. Ahora, convertido de nuevo en nuestro objeto de experimentación, son muchas las influencers, tanto españolas como internacionales, las que han mostrado su faceta más creativa y han jugado a ser estilistas, ya sea cortándolo, reinterpretándolo o anudándolo de mil y una maneras distintas. ¡Inspírate en sus looks y renueva tu estilismo sin hacer un gran desembolso!

El mundo de la moda y la filosofía del do it yourself van más de la mano que nunca. Una prueba de ello es el auge masivo del estampado tie dye (que puedes hacer tú misma en casa), los collares de abalorios de colores o los looks en los que el pañuelo multiposición adquiere una nueva función como crop top. Lucía Rivera ha sido una de las últimas en sumarse a la lista de adeptas de esta tendencia, apostando por un modelo con estampado desteñido a modo de top bandeau. De esta manera, la modelo ha sacado el lado más sensual del pañuelo al anudarlo a la altura del pecho, ya que el escote se potencia más dejando que el pico frontal caiga por delante. Como broche final, combínalo con una prenda de cintura alta (como shorts, bermudas, pantalones fluidos o faldas), dejarás entrever parte del abdomen pero sin perder un ápice de elegancia.

En contraposición está María Bernad, quien fue una de las primeras en apostar por esta tendencia hace dos veranos. Amante de la estética vintage y las combinaciones menos convencionales, la influencer ha convertido los 'pañuelos top' en su fondo de armario preferido. Y aunque la hemos visto lucirlos de infinitas maneras, sin duda, una de las más repetidas es también tipo bandeau o tipo tubo, una prenda que también regresa desde la inspiradora década noventera. Lo bueno es que te lo puedes poner más ancho o más estrecho dependiendo de si quieres combinarlo con prendas de talle alto o bajo, o de si quieres mostrar más o menos parte del abdomen. Por ejemplo, la experta no ha mostrado prácticamente el vientre al conjuntarlo con un pantalón de lino y cintura alta.

De España viajamos a Suecia, donde la experta en moda Matilda Djerf ha demostrado con creces que unos clásicos jeans pueden ser el mejor aliado para este complemento, aunque ella se ha decantado por uno con estampado de rayas en negro y blanco y por otra modalidad distinta a la de Lucía y María. En su caso ha creado un crop top con silueta triangular que deja al descubierto los hombros y, dependiendo de la longitud, también parte del vientre, puesto que va anudado en la espalda. Una manera muy fácil de dotar a tu estilismo de originalidad de inmediato y perfecto para crear un look playero o un conjunto más urbano, como es el caso de la sueca, que lo ha combinado con unos vaqueros de corte acampanado y unas ugly sandals. Sea como fuere, lo que está claro es que si queremos que la atención se centre en la bandana, lo mejor es optar por un print o color llamativo y conjuntarlo con prendas sencillas y clásicas.