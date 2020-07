¿Camisa en verano? Llévala como Chiara Ferragni para actualizar tus looks y olvida el estampado de flores

El olfato de Chiara Ferragni para los negocios en la industria de la moda convirtió a la italiana en una de las blogueras más influyentes del mundo antes de que la esfera blogger alcanzara su máximo de popularidad. Más tarde, supo utilizar a la perfección las nuevas herramientas digitales para conectar con millones de personas, más allá del mundo de la moda. Y ahora, convertida en empresaria y consolidando la firma de ropa y accesorios bautizada con el nombre de su blog originario, The Blonde Salad, la polifacética Chiara ha desvelado una nueva faceta participando en el videoclip Non mi basta più de la cantante italiana Baby K. Un nuevo proyecto con el que confirma que su agenda profesional poco a poco retoma la normalidad. Además de este videoclip, la empresaria también ha asistido a un evento promocional en el que ha apostado por un look que desvela su estampado preferido del verano, un print que también ha lucido en varios de los looks del comentado videoclip.

El estampado Jungle de Versace, ese dibujo de plantas y hojas en varios matices del color verde, se ha convertido en uno de los más populares de la temporada. Las amantes de la moda recordarán que este print icónico recuperó su presencia en las colecciones de la firma italiana en el desfile de Primavera/verano de Versace, cuando Jennifer Lopez realizó una aparición estelar sobre la pasarela luciendo el vestido Jungle que había dado la vuelta al mundo casi veinte años antes, después de que lo luciera en la alfombra roja de los premios Grammy del año 2000. Entre las expertas que se han rendido a este favorecedor estampado se encuentra Chiara Ferragni, que lo ha incorporado en su armario en nada menos que tres prendas diferentes.

- Lee también: ¿Te atreverías con el pantalón corto 'criss-cross' de Chiara Ferragni?

Para acudir a un evento profesional, Chiara se ha decantado por la camisa de manga larga estampada anudada en el ombligo. Un gesto de tendencia para adaptar a los meses de calor este tipo de diseños. Centrando el protagonismo en el vistoso dibujo de esta prenda, la empresaria ha completado el estilismo con unos ajustados pantalones negros de tiro medio y unas sandalias también oscuras con puntera cuadrada. Una mezcla sencilla pero diferente que imaginamos fácilmente como conjunto para una noche de verano.

Como decíamos, no es la primera vez que la italiana se ha rendido a la tendencia del print de tropical, hace solo unas semanas compartía una instantánea con lo que aparecía un minivestido del mismo dibujo. En aquel momento, Chiara no desveló en qué contexto llevaba esta propuesta y se refirió a un proyecto muy emocionante. Por fin sabemos que se trata del videoclip que ha protagonizado junto a la cantante Baby K y que no es exactamente un minivestido, sino un body. La tercera prenda que confirma la obsesión de Chiara por los diseños Jungle es el pantalón estampado con el que aparece en el videoclip. Además de Versace, en el vídeo musical también ha lucido conjuntos de firmas como Fausto Puglisi o Balmain. Tres propuestas diferentes con un estampado en común que releva las ubicuas flores y los típicos cuadros vichy del verano.