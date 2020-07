El look más fácil de Kendall Jenner o cómo llevar los básicos de tu armario como una supermodelo

Con los desfiles de Alta Costura celebrados de manera virtual, poco a poco las modelos recuperan su agenda profesional, aunque con muchos cambios. La top Kendall Jenner no ha participado, de momento, en ninguno de estos desfiles digitales pero sí hemos podido verla protagonizar la nueva campaña de Burberry, fotografiada por ella misma en su casa. Otra muestra de que la maniquí está volviendo paulatinamente a su vida previa al confinamiento es que la hemos podido ver, por primera vez en mucho tiempo, paseando en las calles de Los Ángeles con un grupo de amigos. Echábamos de menos los estilismos urbanos de la top, que ha demostrado en su última aparición que a partir de los básicos más sencillos del armario también se pueden lograr un look del todo inspirador.

Con una camiseta blanca de tirantes y unos shorts vaqueros con el bajo deshilachado (¿los habrá cortado ella misma?), Kendall ha abogado por la comodidad más práctica para disfrutar del verano en la ciudad. El top se recorta por encima del ombligo y los pantalones se elevan por encima del talle, siendo la combinación ideal para alargar su ya de por si esbelta figura. Esta mezcla informal no es en absoluto innovadora pero la experta en moda logra atribuirle un aire de tendencia gracias a los complementos con los que culmina el vestuario. Por un lado, se ha decantado por las sandalias cómodas preferidas de las nórdicas, un diseño de estética ugly con doble tira en color negro. En concreto, se trata del clásico modelo Arizona de Birkenstock, la histórica marca de zapatos alemana. Una apuesta por la que Kendall no suele decantarse con demasiada frecuencia pero que parece haberla conquistado en 2020, un año marcado por el estilo comfy.

Junto con las sandalias, el bolso de hombro actualiza esta sencilla mezcla de camiseta y shorts. Los diseños de asa corta e inspiración noventera son los preferidos de la modelo, siendo uno de los accesorios más presentes en su armario, a juzgar por la cantidad de veces que hemos podido verla luciendo una de estas propuestas. Esta vez ha optado por el modelo Eva de Louis Vuitton. Como toque final, uans gafas de sol de montura rectangular, una forma que favorece especialmente el rostro de la top. Las gafas pertenecen a la firma Dmy by Dmy, un sello independiente que puede presumir de haberse colado en el vestidor, no solo de Kendall Jenner, también de las hermanas Hadid, Sofia Richie o Irina Shayk. Por último, no ha olvidado la mascarilla y ha elegido un modelo de Skims, la firma de su hermana Kim Kardashian.