Hailey Baldwin se rinde a la prenda viral del verano (y demuestra que también favorece a figuras rectas)

El verano sigue en casa de los Bieber. Hailey Baldwin y Justin Bieber están disfrutando de las primeras vacaciones demostrando que están tan enamorados como el primer día, algo que ya pudimos comprobar en el videoclip de la canción Stuck with U que el artista lanzó en plena cuarentena junto a Ariana Grande, y donde aparecía su mujer. La pareja ha pasado unos días bajo el sol de Utah en un road trip y ahora Hailey disfruta de la playa en un entorno que, de momento, resulta desconocido. Pero las amantes de la moda y del estilo de la top podrán estar contentas porque la maniquí está desvelando a golpe de look varias de las prendas de verano que no faltan en su equipaje. Y sí, hay mucho más que bikinis de tendencia. De hecho, en su maleta se ha colado uno de los vestidos más codiciados de la temporada.

En una imagen sobre la arena de la playa con el mar de fondo rodeado de palmeras, Hailey ha posado con la prenda viral del verano. Si usas habitualmente las redes sociales y está al tanto de las tendencias sabrás a qué nos referimos. El vestido Serita Dress de Cult Gaia también ha conquistado el armario de la experta en moda. Esta propuesta con aberturas, disponible en varias tonalidades, se adapta a la perfección al cuerpo sin resultar excesivamente ceñido. Pero el detalle que hace que favorezca al máximo la figura son los detalles cut-out de la pieza.

Estos cortes están dispuestos de manera estratégica de tal forma que permiten afinar visualmente la cintura y destacar el talle, al mismo tiempo terminan con la sensación de rectitud y potencian las curvas naturales. Una creación con muy buena acogida y que confirma el éxito de una tendencia que, sobre la pasarela, ya vimos en los desfiles de firmas como o Versace, que opta por añadir aberturas en el abdomen, Brandon Maxwell con sus vestidos con adornos cut-out en la zona del pecho o Khaite, con propuestas que mezclan varias tendencias en una sola prenda con aberturas.

Para completar el look, Hailey ha apostado una vez más por sus incombustibles pendientes de aro, la joya más repetida por la top desde hace años. En esta ocasión, ha lucido su modelo preferido de Jennifer Fisher y lo ha combinado con su inseparable anillo de compromiso, un colgante con su signo del zodiaco y un reloj de oro.

Antes que Hailey, muchas caras conocidas de la industria de la moda se rindieron ante esta favorecedora alternativa a los vestidos largos de siempre. Las modelos Rosie Huntington-Whiteley y Romee Strijd, quien lo llevó para presumir de baby bump, han optado por la versión beis, mientras que la top Candice Swanepoel se decantó por una tonalidad roja anaranjada para acudir a unas fiesta el pasado febrero. El mundo influencer tampoco se ha quedado atrás y se ha lanzado a la tendencia: Camille Charriere o Jen Ceballos son algunas de las expertas en moda que ya cuentan con esta prenda en el armario.