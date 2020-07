¡La tercera en discordia! Sofia Richie se suma al cambio de armario con Scott Disick

No vamos a negar que estamos enganchadísimas al amoroso juego de armarios entre Sofia Richie, Scott Disick y Kourtney Kardashian. Y es que desde que la modelo y el actor rompieran su relación definitivamente el pasado mayo, los rumores sobre una posible reconciliación con la mayor del clan Kardashian fueron cada vez más fuertes. Todo empezó cuando la empresaria compartió una foto en sus perfiles sociales en la que aparecía con una camisa de cuadros que el neoyorkino había lucido anteriormente. Unos días más tarde, la historia se volvió a repetir con otra camisa masculina, esa vez para una sesión fotográfica. Y cuando parecía que la noticia de que volvían a estar juntos (y más después de que el actor comenzase a seguir en redes a todas las hermanas de la empresaria) estaba a punto de ver la luz, llega Sofia y da un giro de 180 grados a la historia.

Con una playa paradisiaca de fondo, la modelo de 21 años posaba en bikini pero, sorprendentemente, no es eso lo que le ha llamado la atención a sus seguidores, sino que todos han detectado que la sudadera de corte oversized y con estampado tie dye que Sofía luce encima del traje de baño pertenece a Talentless, la marca textil de Scott. Un curiosa instantánea que, además de contar con miles de comentarios y likes por parte de su ejército de followers, ha conseguido el 'me gusta' del actor y una reacción por parte de la firma de ropa. Pero esto no es todo, el pasado 4 de julio se pilló a la -todavía- ex pareja paseando por Malibú, mientras que el clan Kardashian disfrutaba del Día de la Independencia de Estados Unidos en casa de Tristan Thompson.

Llegados a este punto y con todos estos datos encima de la mesa ya no sabemos qué pensar. Porque claro, si Sofia hubiese cerrado las puerta a una posible reconciliación con Scott no se pondría las prendas de su firma con tanta naturalidad para intentar no acordarse de él, pero teniendo en cuenta lo bien que todo el clan Kardashian se lleva con sus ex parejas, igual la modelo también ha seguido los pasos de las hermanas más influyentes del mundo y ha decidido entablar una bonita amistad con el neoyorkino (aunque nos extraña). Por su parte, Kourtney está cada vez más unida a Scott, y así lo demostraba hace unas horas yéndose a montar en helicóptero junto a él y sus tres hijos. ¿Lo siguiente será ver al actor luciendo una camisa de de la empresaria o de la modelo? Esperemos que nos resuelvan pronto las dudas.