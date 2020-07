El guiño de Rosalía a Stormi, la última prueba de su fantástica relación con las Kardashian

Cada vez tenemos más pruebas y menos dudas de que Rosalía es la hermana perdida de las Kardashian, y es que su relación se afianza por momentos. Porque claro, ¿quién puede presumir de tomar un brunch o compartir equipo de peluquería y maquillaje con Kylie Jenner, lanzar una tema con Travis Scott, acudir a la fiestas de Khloe Kardashian o ser invitada a uno de los acontecimientos del año, el cumpleaños de Stormi? Nadie salvo la cantante. Y como no hay día que el clan más influyente del mundo no sea noticia, parece que la artista ha decidido seguir sus pasos y hace unas horas nos sorprendía con unas fotografías en las que lucía un estilismo donde la hija de Kylie ha estado muy presente.

LEER TAMBIÉN: Kylie Jenner se ha tatuado su fecha más importante: Travis o Stormi, ¿cuál es tu apuesta?

Haciendo gala de su singular estilo sporty, urbano, trap y flamenco al que suele añadir detalles de vinilo, látex, volantes, lunares, colores flúor y, por supuesto, joyas de oro, la cantante ha posado con una camiseta de corte oversized y estampado tie dye -que llevaba como si de un vestido se tratase-, una sudadera plateada y unas zapatillas de deporte, más concretamente el modelo Air Max 2090 de Nike. Pero precisamente no ha sido el original look de Rosalía lo que ha enloquecido a sus seguidores, sino que toda la atención se ha centrado en el dibujo que incorporaba la camiseta: dos nubes con dos truenos en cada lateral simulando una tormenta. Como era de esperar, sus millones de seguidores no han tardado en reaccionar, y es que han visto en este estilismo un guiño directo hacia Stormi, que en español significa "tormenta". Incluso la propia Kylie ha comentado "Stormiworld", a lo que la cantante ha contestado "🌩🌩".

Sin embargo, el comentario de la pequeña del clan Jenner no ha sido el único que ha causado furor en las redes, ya que entre los casi 10 mil comentarios que reúne la foto, el de Kourtney Kardashian también ha sido uno de los más destacados. ¿Por qué? Porque la empresaria ha escrito, atención, ¡en español! Sí, estás leyendo bien. "La más bonita" ha publicado la hermana mayor del clan junto a las instantáneas de la cantante. Y te preguntarás, ¿desde cuándo habla y escribe nuestro idioma? Pues bien, todo parece indicar que la catalana se ha convertido en su profesora de español particular. ¿La prueba? El brunch que ambas han compartido en el que Kourtney ha demostrado al mundo que es una alumna de lo más aventajada. "Buenos días amores", "jugo de día: jengibre, penino, apio" y "el aguacates mío", han sido algunas de las frases que ha escrito.