Este es el 'sexy' look que hizo que David Beckham se fijara en Victoria

Forman uno de los matrimonios más estables (y envidiados) del panorama celebrity internacional, y, a pesar de que los rumores de ruptura les han acompañado a lo largo de los años, ellos demuestran cada día estar igual de enamorados que siempre. David y Victoria Beckham han celebrado esta semana su 21 aniversario de boda, una fecha de lo más especial que han celebrado dedicándose palabras de lo más románticas a través de sus respectivos perfiles sociales. Mientras que ella ha querido señalar todo lo que han creado juntos desde su gran día, él ha contado una curiosa anécdota que desvela qué fue lo que le hizo fijarse en la diseñadora.

Felicitaciones en público

La que fuera la Spice pija se ponía de lo más romántica en sus redes al publicar un vídeo de imágenes de ambos, que acompañaba de un emotivo texto como pie de foto: "Feliz Aniversario @davidbeckham ❤️❤️❤️ No me puedo creer que hayan pasado 21 años desde que nos dimos el 'sí, quiero'. Cuatro niños, cuatro perros, muchas risas y te quiero cada día más". Por su parte, el exfutbolista también compartía este recopilatorio y, de paso, explicaba qué fue lo que le llamó la atención de su mujer la primera vez que la vio. "Bueno, pues hace cerca de 23 años estaba sentado en una habitaciób con Gary Neville y las Spice Girls estaban en televisión, y me diré hacia él para decirle 'ohhhh, me gusta esa del pequeño mono negro 😄 Quién iba a pensar que años después estaríamos celebrando 21 años de matrimonio y tendríamos los 4 hijos más guapos y perfectos... Gracias y feliz aniversario. Te quiero"

El famoso traje

El look en cuestión se trata del potente conjunto que llevó en el video de uno de los grandes éxitos de la icónica girlband a la que pertenecía Victoria en los 90 y 2000. Aunque ahora estamos acostumbradas a verla con estilismos de lo más sofisticados, en los que los trajes de chaqueta, los vestidos midi, las faldas de tubo y los stilettos son los absolutos protagonistas, lo cierto es que hace 20 años su imagen era totalmente opuesta. En el citado videoclip, la británica aparece enfundada en un mono al más puro estilo catwoman de cuero negro que se ciñe a su cuerpo como una segunda piel y potencia totalmente su figura, una prenda de escote halter y abertura frontal en 'V' con cremallera.

Una historia de cuento

Tal y como ha revelado el exfutbolista, ese fue el look que hizo que se fijara por primera vez en Victoria, pero el resto es historia. En enero de 1998 anunciaron su compromiso ante la prensa, en marzo de 1999 nacía su primer hijo, Brooklyn, y el 4 de julio de ese mismo año pasaron por el altar. Posteriormente, llegaron Romeo, Cruz y la pequeña de la casa, Harper Seven.

