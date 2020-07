¡Irreconocible! Nieves Álvarez sorprende con su cambio de look más 'salvaje'

Tras cerca de tres meses de confinamiento, poco a poco todos vamos volviendo a retomar ciertas rutinas, y las celebrities también han vuelto al trabajo. Nieves Álvarez , por ejemplo, volaba ayer a París con motivo de un proyecto laboral y nos dejaba de paso un lookazo de viaje que es pura inspiración. Las cámaras captaban hace unas horas a la modelo en el aeropuerto de Madrid vestida con un conjunto compuesto mediante básicos infalibles que agregaban toques de tendencia totalmente apetecibles. Sin embargo, no ha sido esta imagen la que más nos ha llamado la atención, sino la que ha compartido hoy, en la que muestra un impactante cambio de imagen al que se ha sometido precisamente en la capital francesa.

La top madrileña demostraba con su elección para coger el avión que todo lo que necesitas para derrochar estilazo son unos vaqueros favorecedores y una camisa especial. De esta manera, apostaba por unos jeans azules de tiro alto y bajo acampanado en clave cropped, a los que sumaba una blusa estampada de lo más romántica. Se trata de un diseño de escote en 'V' y manga francesa que agrega lazada al cuello -un detalle que adoran las royals y que popularizó Diana de Gales en los 80- y está confeccionada en un tejido de estampado floral en combinación de tonos azules, verdes y amarillos.

Apenas unas horas después de aterrizar en la Ciudad de la Luz, Nieves ha compartido ante sus más de 319.000 seguidores una fotografía en la que desvela su impactante cambio. "¡Nuevo look! Mi vida, mi estilo, mi look desde París" escribía junto a una serie de etiquetas que dejaban claro que no solo se trataba de una transformación temporal, sino que también ha restado centímetros a su melena. En la imagen, posa con su característica sensualidad pero sorprende con el pelo cortito y muy rizado, consiguiendo una estética totalmente salvaje y opuesta a lo que nos tiene acostumbrados. Aunque probablemente los tirabuzones sean efímeros y se deban al proyecto por el cual ha viajado a Francia, explica que sí que se ha pasado la tijera.

Como era de esperar, sus fans no han tardado en dar su opinión ante esta estética tan opuesta a la melenita lisa que suele llevar nieves. "Wow! Arriba los rizos", "¡Flipante como cambias! Me encanta", "Camaleón", "Te queda todo fabuloso" o "A ti te queda todo bien" son algunos de los mensajes que pueden leerse en el post.

