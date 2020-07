Sara Carbonero recuerda el vestidazo para invitadas que no son como las demás

Hay vestidos que marcan un antes y un después en tu vida estilística, de esos con mucha personalidad que llegan a tus manos dispuestos a convertirse en el favorito del armario. Y no solo hablamos del clásico vestido de novia que, por supuesto, siempre será un diseño único, sino también de los que te han acompañado en una fecha u ocasión especial. Un flechazo a primera vista que a toda fiel amante de la moda le ha pasado, siendo Sara Carbonero la última en unirse a esta interminable lista, quien ha aprovechado la llegada del verano para ponerse nostálgica y recordar a través de sus perfiles sociales uno el vestidazo de invitada que lució durante un evento en Madrid hace un par de años. ¿Lo mejor? Que copiárselo es una tarea de lo más sencilla porque es un diseño que, a día de hoy, sigue siendo plena tendencia.

Como no podía ser de otra manera, se trata del diseño ideal para un look de invitada por excelencia: un vestido largo satinado, con tirantes de distintas anchuras, detalle de encajes en el escote y color amarillo lima. En su caso, Asos fue la encargada de firmar el modelo pero, aunque ahora mismo ya no esté disponible en la web, son muchas las firmas que han coronado a los slip dresses como los triunfadores del verano, por lo que es fácil hacerse con una prenda parecida a la de la periodista. Y es que, aunque desde los años 90, que fue cuando vivieron su época de mayor éxito, nunca nos han abandonado del todo, esta temporada han regresado con más fuerza que nunca colándose de lleno en todo tipo de estilismos: desde en los más elegantes hasta los más urbanos. Pero si tu idea es seguir el ejemplo de Sara y apostar por el satén para tu próxima boda, lo mejor que te decantes por uno en tonalidades cítricas, que siempre potenciarán al máximo el bronceado y de corte midi o maxi, para así ir acorde al drees code y evitar posibles errores.

Como broche final, incluye unas sandalias de tacón, tal y como ha hecho la periodista, aunque es importante mencionar que, al ser un color que no tiene muchas posibilidades cromáticas de combinación, lo mejor es que apuestes por el clásico negro, por unas de la misma tonalidad que el vestido o por unas verde botella, como Sara. Aunque durante muchos años el amarillo ha sido un color al que se han asociado ciertas connotaciones negativas, la toledana ya ha dejado claro en alguna que otra ocasión que no está de acuerdo con esta teoría, ya que se ha decantado por ello para distintos eventos y, casi todos, aptos para un look de invitada. ¿Quieres inspiración? Echa un ojo a sus estilismos y terminarás considerando el amarillo un color vivo y lleno de vitalidad perfecto para alegrar cualquier día.