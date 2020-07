¿Es esta la próxima supertendencia en pantalones? Bella Hadid dice que sí

El final de las semanas de la moda de febrero y marzo fue la última vez en la que pudimos ver a Bella Hadid con sus personales looks de calle. Durante el confimamiento la modelo ha rebajado su ritmo de trabajo, si bien su estatus de supermodelo no le ha impedido protagonizar campañas virtuales, como la de Jacquemus, fotografiada vía Face Time. Pero con la progresiva vuelta a la normalidad, la top recupera su agenda profesional y ha sido vista por primera vez desde la pandemia en las calles de Nueva York, ciudad en la que vive normalmente. Como suele ser habitual, Bella ha apostado por un estilismo de inspiración noventera, con unos pantalones estampados que se han convertido en los protagonistas absolutos de la mezcla.

En esta reaparición, Bella ha vuelto a apostar por una de las prendas clave de su armario, el cropped top. Con un diseño que deja al descubierto su abdomen, demostrando que se ha mantenido en forma también durante la cuarentena, la modelo se ha decantado por unos pantalones relajados con un diseño muy llamativo. Se trata de un modelo de la firma danesa Soulland que incorpora una portada de la revista Playboy como estampado. De tiro bajo, líneas holgadas y pernera recta, Bella confirma el éxito de una tendencia que hace unos días también lucía Emily Ratajkowski con unos vaqueros de tiro bajo de silueta muy similar. La estética oversize de la prenda se explica también porque se trata de un diseño de la colección masculina de la marca. No es extraño que Bella y otras compañeras de profesión, como Kendall Jenner, incluyan en sus armarios propuestas concebidas para el público masculino pero que, realmente funcionan también para chicas.

- Lee también: Bella Hadid publica su foto más real y sus seguidores la adoran todavía más

El estampado de la prenda no exige muchos complementos. Para evitar un resultado recargado, Bella ha encontrado en dos básicos sus aliados perfectos para completar este vestuario. Por un lado, unas zapatillas Converse de caña baja en color azul bebé y por otro el comentado cropped top, blanco y de manga larga. Por supuesto, no falta la mascarilla, en su caso lleva un modelo negro de la marca Chrome Hearts. El bolso cruzado en color naranja de Telfar (otra de las firmas independientes más populares del momento), se coordina con las tonalidades del pantalón y, junto a las gafas de sol de carey con montura ovalada, conforma el toque final que completa el look del regreso de Bella Hadid.