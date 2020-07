¿Te atreverías con el pantalón corto 'criss-cross' de Chiara Ferragni?

Por mucho que nos conozcamos a la perfección el vestidor de Chiara Ferragni y llevemos analizando sus looks desde hace años, la empresaria siempre consigue sorprendernos con alguna de sus nuevas adquisiciones. Tan solo hace falta echar un vistazo al vestido inspirado en los Rolling Stone que llevó hace unos días en su vuelta a los front row o la colección de minifaldas de flores que tiene en todos los colores de la firma española, Zara. Pero hace unas horas, la reina de los selfies en el espejo volvía a superarse al compartir a través de sus perfiles sociales un look de lo más atrevido, sexy y rompedor (tres de las características que mejor definen su estilo). Pista: la tendencia criss-cross es la protagonista. ¿Te atreverías con ella? ¡Sigue leyendo!

Aunque a simple vista pueda parecer una estilismo que bien podría pertenecer a nuestro armario de la infancia por su cropped top de estética naif, con tirantes finos, estampado de flores y en color rosa de la firma Brandy Melville, ha sido el pantalón corto vaquero tipo criss-cross de la marca EB Denim lo que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. Si todavía no sabes muy bien a qué tendencia nos estamos refiriendo, hablamos del 'efecto cordones cruzados', capaz de reinventar un básico gracias a sus aberturas, que adornan prendas donde menos te los esperas para hacerlas MUY sexies. Pero si por algo se considera a Chiara uno de los iconos de estilo más influyentes es por su innovación estilística constante, por lo que la italiana ha ido un paso más y, en vez de cordones, ha apostado por cadenas plateadas. "Sí, llevo ropa interior", escribía la influencer junto a las fotografías en las que aparecía con este atrevido short que dejaba entrever parte de los laterales de su cintura y caderas.

Si eres una fiel seguidora de la italiana sabrás que no es la primera vez que apuesta por esta tendencia, hace unos meses hizo algo parecido al incluir en su colección denim un pantalón pitillo con los mismos apliques de cadenas en los laterales. Lo que está claro es que no cualquier mujer se atrevería a llevarla, pero desde luego, si tu objetivo es lucir piernas y conseguir un look rompedor, esta tendencia de origen lencero (más concretamente de los corsés) será tu mejor apuesta para combatir el calor de la manera más sensual. Si quieres seguir el ejemplo de la italiana, centra toda la atención en esta prenda y combínala con una camiseta básica -lisa o estampada-, pero si por el contario, prefieres un look de lo más sexy, haz como Bella Hadid y apuesta por una camisa estilo corsé.