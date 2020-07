Alerta Fashion: el top asimétrico por el que las expertas han olvidado las camisetas básicas

Este verano las tendencias juegan a favor de la figura más que nunca. Las prendas que se actualizan con detalles novedosos ensalzan (o disimulan según el caso) las diferentes partes del cuerpo. Primero, fueron los diseños con drapeados y fruncidos, como el punto nido de abeja, los que renovaron los vestidos de flores más típicos del verano. Un elemento que rompe con la rectitud y sienta bien a cualquier silueta. Después, el ubicuo vestido cut out de Cult Gaia, la prenda viral del comienzo del verano, confirmó el éxito de una tendencia aprobada en la pasarela por Versace o Brandon Maxwell, que busca añadir aberturas en zonas claves del cuerpo para destacar curvas, afinar la cintura o crear efectos visuales con los que vernos siempre favorecidas. Ahora, para ayudarnos a combatir las altas temperaturas, llegan los tops asimétricos. Propuestas que destacan los hombros y dotan de amplitud a la zona de la clavícula.

Entre las colecciones de verano, la tendencia se ha reinterpretado en multitud de versiones, aptas para armarios informales y desenfadados pero también para chicas identificadas con un estilo sofisticada e incluso clásico. En el universo digital, estos diseños ya han conquistado a estilistas, editoras y prescriptoras, que no dudan en integrar las asimetrías en looks de verano relajados. La influencer Xenia Adonts, un rostro habitual en las semanas de la moda, ha sido de las primeras en rendirse a los tops asimétricos. En su caso ha optado por la versión minimalista con un modelo negro sin detalles que deja al descubierto un hombro y cubre el otro con un fino tirante doble. Una alternativa que ella combina con una minifalda de verano pero que funcionaría también con unos vaqueros anchos (por ejemplo unos tejanos loose) o pantalones de lino. La estilista danesa Emili Sindlev tampoco se ha resistido a estas creaciones y en su primera escapada de verano ha incluido en su maleta una propuesta de líneas fluidas de Isabel Marant, un top holgado de estética boho que la experta lleva con un pantalón corto de chándal, demostrando que esta cómoda prenda funciona más allá de los looks de estar por casa.

Las asimetrías no solo se reflejan en los tops estivales, si bien esta prenda es la opción más sencilla con la que sucumbir a la tendencia. Jacquemus trasladó la tendencia a sus favorecedoras chaquetas de punto tipo cárdigan, que se cierran de manera oblicua, destacando la zona redondeada del escote. Sobre la pasarela, Tom Ford ideó el que es quizá el top asimétrico más comentado de la temporada. En su colección para este verano, el diseñador vistió a Gigi Hadid con un cropped top “armadura” que se adaptaba a la perfección al cuerpo de la modelo, destacando sus curvas y dejando al descubierto uno de los hombros. Chloé, Roland Mouret, Marques Almeida o Safiyaa son otras de las firmas donde la tendencia ocupa un lugar destacado entre sus novedades.

En el terreno de las marcas asequibles, Zara ha confirmado el éxito de las asimetrías con varios tops de verano con volantes, algún que otro body e incluso blusa fluidas que se desmarcan así de las propuestas habituales. Ya sea para romper con las mezclas propias de los meses de calor, o para dar un nuevo aire a los vaqueros o las ubicuas mallas de ciclista, los diseños asimétricos se dibujan como un hit de estilo que logra actualizar en cuestión de segundos el más sencillo de los estilismos. ¿Por qué no ser la primera en llevarlos?