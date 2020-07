El top de crochet y el pantalón 'palazzo' de Aitana es todo lo que necesitas en tus vacaciones

Desde que nos enteramos de que el confinamiento pilló a Aitana en Ibiza, junto a su pareja, Miguel Bernardeau, y con la familia de este, hemos seguido su presencia en la isla al milímetro. Y ahora, con la nueva normalidad asentada y con sus agendas laborales en stand by, la pareja ha decidido alargar su estancia allí. Así lo han demostrado al protagonizar unas de las secuencias fotográficas más románticas hasta la fecha, con el atardecer ibicenco de fondo y la cantante como modelo. Pero estas últimas imágenes no solo nos han llamado la atención por la maestría con el objetivo que el actor tenía hasta ahora -prácticamente- escondida, sino también por el look veraniego con el que nos ha sorprendido la artista, uno de esos conjuntos que podríamos estar luciendo toda la época estival y no cansarnos nunca.

Como si de una modelo se tratase y siguiendo la estética ibicenca a rajatabla, Aitana ha vuelto a hacer gala de su sencillo y desenfadado estilo con un dúo todoterreno formado por un crop top crochet de tirantes finos y un pantalón palazzo fluido de tiro alto con cintura fruncida. La ventaja, aunque a simple vista puede parecer típico look con el que todas hemos bajado a la playa alguna vez, en realidad puede servir para otros muchos resgistros estilísticos. Por ejemplo, si como broche final incluyes unas sandalias de plataforma o unas alpargatas de cuña, puede ser perfecto para salir con amigas o para una velada nocturna. Y si, por el contrario, prefieres ir a lo cómodo, añadir unas sandalias pala o unas chanclas de estilo flip flop, serán la mejor opción para dar una vuelta por la playa, ir a comer a un chiringuito o salir a pasear.

De esta manera, no estaríamos solo ante EL tándem estrella de la temporada (el tejido de ganchillo y los pantalones estilo wide leg son plena tendencia), sino que también ante uno de los más versátiles. ¿Lo mejor? Que solo hace falta echar un vistazo al catálogo de ropa de Zara, Bershka o Pull and Bear para darnos cuenta de que copiarle casi de forma exacta el look a Aitana es una tarea muy sencilla. "Para contrataciones, @miguel_bernardeau jajajajajaj", escribía el actor junto a otros miles de comentarios en la publicación de su novia dejando claro que el había sido el responsable de semejantes fotones. Después de ver a los jóvenes disfrutar de sus primeras salidas no nos cabe ninguna duda de que siguen teniendo la misma complicidad que cuando comenzaron su relación (en el 2018), y es que si por algo se caracterizan es por ser una de las parejas de moda más consolidadas del panorama social actual.