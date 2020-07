Millie Bobby Brown debuta como diseñadora de joyas con una colección inspirada en el verano

La serie Stranger Things la coronó como una de las actrices más prometedoras de la nueva generación made in Netflix, pero la influencia de Millie Bobby Brown sobrepasa la pantalla. Con solo 16 años, la británica de raíces malagueñas -según recordó en su último cumpleaños- se ha establecido como icono de estilo en alfombras rojas y también en su día a día, un estatus que, ahora, le ha permitido diseñar su propia colección de joyas. Junto al equipo creativo de Pandora, firma de la que es embajadora, Millie lanza una cápsula de cuatro charms y un par de pendientes inspirados en el verano. Los nuevos diseños, pertenecientes a la colección Pandora Me, estarán a la venta el próximo 2 de julio, pero ya puedes descubrirlos en FASHION en este vídeo en primicia.

Joyas inspiradas en las vacaciones y en el mar

“Todos los símbolos que he elegido son mis favoritos del verano. Cada amuleto tiene un divertido recuerdo o un importante significado para mí", afirma Millie Bobby Brown sobre estas piezas que recrean una tortuga, una estrella de mar, una piña, un flamenco y una ola. La colección, una edición limitada que solo estará disponible hasta finales de año, ha sido diseñada por la actriz en colaboración con Francesco Terzo y A. Filippo Ficarelli, directores creativos de Pandora, firma para la que Millie ya prestaba su imagen como embajadora de la línea Pandora Me. "Desde muy joven siempre he sido muy fan de Pandora, así que continuar colaborando con una marca que me apasiona es un sueño hecho realidad", explica la intérprete. Y es que, desde hace ahora 20 años, esta casa supone para chicas de todo el mundo un primer contacto con el mundo de la joyería gracias a su icónica pulsera de cordón de plata y a una inmensa colección de charms que ahora se amplía con los diseños de Millie.