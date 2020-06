Tamara Falcó recupera su prenda de la suerte para su nueva aventura en la cocina

Hay prendas claves que definen el estilo, el carácter y la personalidad de cada mujer, y en el caso de Tamara Falcó son los pantalones de campana (aunque tampoco podemos olvidarnos de los jerséis básicos y las camisas fluidas) los que se llevan el triunfo. Desde que la diseñadora se proclamó ganadora de 'Masterchef Celebrity' esta pieza cobró un significado especial para ella. Y así lo ha demostrado en innumerables ocasiones, ya que siempre que ha apostado por ellos ha conseguido sacarles el máximo partido, como fue el caso del concierto de Enrique Iglesias en el WiZink Center el pasado diciembre, un evento muy especial para el que recicló sus pantalones mágicos. Y ahora, tras anunciar que presentará, junto al chef Javier Peña, su propio programa gastronómico en TVE, "Cocina al punto con Peña y Tamara", la hija de Isabel Preysler tenía claro qué prenda iba a ser la elegida para que le acompañase en su regreso a los fogones.

Con un look de lo más moderno y favorecedor, Tamara ha hecho gala de su elegante y sofisticado estilo durante la primera rueda de prensa apostando por un pantalón vaquero de corte acampanado y talle alto en tonalidades beige, una camisa blanca con mangas abullonadas y unas sandalias de tiras amarillas. De esta manera, la diseñadora suma un diseño más a su amplia colección de 'campanas', aunque solo hace falta echar un vistazo a su apuesta para ver que este es uno de los más favorecedores que ha lucido hasta la fecha, ya que el corte amplio comienza desde el inicio de la pierna, no como en otras ocasiones que ese efecto lo encontramos en el bajo. ¿Lo mejor? Que al tener una forma holgada no se ciñe a la piel y no dan mucho calor, confirmando así que el tejido vaquero es totalmente apto para los meses de verano.

No hay duda de que Tamara es la nueva chica de moda. Se ha convertido en toda una experta en actualizar nuestros armarios a través de sus apuestas estilísticas, además de darnos los tips clave de cómo combinar diversas tendencias. Y si hay algo que tenemos claro es que, después de analizar los looks de la diseñadora desde hace años, los pantalones vaqueros son la prenda más versátil que existe y el aliado infalible de cualquier drees code. Pero si todavía tienes dudas de con qué piezas, complementos y accesorios conjuntarlos durante el verano para sacarles su lado más fresquito, te recomendamos que eches un ojo a las últimas apuestas de la madrileña porque cogerás multitud de ideas para ponértelos de lunes a domingo.