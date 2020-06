Ni 'blazer' ni kimono, Ana de Armas sabe con qué combinar sus 'shorts' vaqueros

No hay semana en la que Ana de Armas no imparta una lección de estilo. La culpa la tienen sus innumerables paseos por Los Ángeles junto a su perro Elvis y, en muchas ocasiones, con su pareja Ben Affleck donde aprovecha para mostrarnos algunos de sus uniformes diarios que, por supuesto, nos conquistan con solo echarles un vistazo. Y es que su fuerte personalidad y carácter a la hora de vestir -antes solo conocido en España- se ha convertido en una fuente de inspiración a nivel mundial. Hablamos de las bermudas 'efecto Wow' con volantes en el bajo que lució hace unos días y con las que ya nos imaginamos todo el verano o de su camiseta tie dye preferida que, seguramente, hayamos probado a hacer en casa. Pero como la que es la nueva chica Bond no se cansa de sorprendernos, hace unas horas volvía hacer gala de su buen gusto estilístico con una combinación perfecta de esas que podríamos estar luciendo toda la época estival y no cansarnos nunca.

En esta ocasión, la apuesta estrella de Ana ha estado protagonizada por unos shorts vaqueros, una camiseta básica negra de tirantes finos, unos botines negros (sus favoritos) de Common Projects (649 euros) y un llamativo poncho de tejido jacquard con estampado inspirado en las alfombras marroquíes de la firma Etro (345 euros), siendo precisamente esta última prenda la que se ha convertido en un básico fundamental de cualquier armario veraniego gracias al toque especial, original y exclusivo que aportan a cualquier estilismo que se precie. Muchas son las expertas en moda que apuesta por incluir kimonos vaporosos o blazers fluidas en estilismos estivales (palabra de Leonie Hanne), sobre todo de cara a las citas nocturnas (que es cuando más baja la temperatura), pero la actriz parece tener claro que, para ella, la pieza que mejor combina con unos pantalones cortos vaqueros y una camiseta de tirantes es el poncho, además de ser el más cómodo y fresquito.

De esta manera, la actriz nos recuerda que si hay una prenda que no puede faltar en nuestra maleta de verano es, sin duda, un poncho de estilo boho, que nos sirve tanto para salir a dar una vuelta, como ella misma lo ha demostrado o para ir a la playa encima de un bikini o bañador. Después de analizar multitud de estilismos de Ana -y no solo los de las alfombras rojas- podemos decir con firmeza que la actriz no suele dejar en manos del azar ni el más mínimo detalle de su estilismo, por lo que no era de extrañar que en esta ocasión tampoco faltasen diversos complementos que terminasen de personalizar su apuesta. Por ello, la cubana ha potenciado su look informal y de estética desenfadada con complementos como unas gafas estilo aviador, diversas pulseras de Cartier y un cinturón marrón de Saint Laurent.