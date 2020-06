El vestido 'boho' que ha conquistado a Sara Carbonero (y hace tipazo) está rebajado

Es oficial: cada estreno de Sara Carbonero se convierte en nuestro nuevo vestido favorito. Hace unos días, nos conquistaba con su última compra en Zara, su vestido de lino para un perfecto look de invitada o su nueva versión del vestido más icónico de Diana de Gales... Y ahora, después de disfrutar de un fin de semana de lo más familiar, nos ha mostrado su nueva adquisición favorita para los meses más calurosos. Con una sonrisa de lo más amplia y con su estilloso corte pixie, la periodista ha sorprendido a sus seguidores con un look al más puro estilo boho. ¿Lo mejor? Que ahora está de rebajas.

Si eres de las que pensaba que los vestidos midi de manga larga no eran para verano, la periodista ha demostrado lo contrario impartiendo una lección de estilo, ya que ha apostado por un modelo, perteneciente a la firma sostenible Slow Love, con estas mismas características, diversos estampados y colores, escote pico, volantes en el bajo y el detalle clave: nido de abeja (una de las tendencias más demandadas del momento) debajo del pecho y cintura para ajustar. Bautizado como Safesti, el diseño ahora está rebajado de 54,99 a 38,50 euros. Pero no solo el precio es bueno, sino que el vestido cuenta con el efecto fruncido debajo del escote consigue que la cintura se reduzca visiblemente y, así, conseguir el tan favorecedor 'efecto cintura de avispa'. Además, si todavía no has tenido ocasión de ir a la playa o de tomar el sol, apostar por un diseño largo que cubra las piernas puede ser la mejor opción. Eso sí, lo mejor es seguir el ejemplo de Sara y combinarlo con unas sandalias, ya sean de cuña, como las suyas, planas o de tacón. Todo dependerá de si lo quieres lucir en una jornada de playa, para tomar algo en una terraza o para acudir a una velada nocturna.

Tan espectacular como siempre, Sara ha incluido en este look tan colorido y estampado la tendencia en complementos preferida de las que más saben de moda: la técnica layering, que consiste en llevar varios colgantes y gargantillas, generalmente finas, para crear un efecto barroco en el escote. Los suyos son de la colección que ella misma diseñó para la marca Agatha París, pero puedes recrear este método en casa con otras joyitas que tengas guardadas. De esta manera y a través de sus perfiles sociales, la periodista ha comenzado la semana mostrándonos su faceta más boho y, aunque no haya desvelado por qué tipo de bolso se decantó, apostamos que lució uno de rafia para conseguir el total look bohemio.