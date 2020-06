Precaución ⚠️ Cuando veas este look de Ana de Armas, vas a querer comprarte unas bermudas

Nuestro armario está en deuda con Ana de Armas. Responsabilizamos a la actriz como la culpable de que nos vuelvan a apasionar los pantalones pitillos (y si todavía no te planteas volver a los famosos skinny, es que no has visto su look con vaqueros) y de que queramos llevar las zapatillas de cordones las 24 horas del día. Y es que al poder presumir de ser una de las actrices extranjeras que se ha colado en Hollywood, su estilo -antes solo tan reconocido en España- se ha convertido en un fenómeno mundial. En otras palabras: no puedes perderte ni uno solo de sus estilismos si quieres ser de las primeras en saber qué es lo próximo que se va a llevar. ¿Quieres pruebas? Hemos analizado al detalle su última combinación y confirmamos que el siguiente hit del armario se encuentra en una de sus prendas: las bermudas.

LEE TAMBIÉN: Ana de Armas ya tiene vestido de verano favorito y también puede ser el tuyo

Fue en uno de sus paseos con Ben Affleck -su momento más estiloso del día desde que las alfombras rojas se han cancelado-, cuando estrenó unos pantalones cortos de Sea Clothing (245,14 euros), un modelo al que se han rendido esta primavera Givenchy, Altuzarra o Saint Laurent con sus desfiles. Y si la prenda ya resultaba llamativa solo por la tonalidad descolorida en color arena de efecto lavado, los volantes en el bajo -que escalaban por el lateral- y la cintura alta que se estrecha al máximo, son otras características que han conseguido convencernos de que necesitamos este tipo de shorts intermedios en el armario. Además, ya que forma parte de los diseños de 'efecto Wow' del armario de Ana, no tenía sentido combinarlos con otra prenda de alto impacto. Así que, teniendo eso en cuenta, su truco fue lucir una camiseta blanca lisa que los acompañara sin robarles el protagonismo.

COMPRA AQUÍ las zapatillas que han unido a Ana de Armas, Tamara Falcó y Alessandra de Osma

La que es la nueva chica Bond no suele dejar al azar ni un solo detalle de su estilismo. Algo que parece salido de la filosofía de Karla Welch, la que es la estilista responsable de su hollywoodización. La experta, que también trabaja con Justin Bieber, es conocida por prestar atención a cada centímetro del look, desde la elección del vestido a los complementos, pasando por el peinado y el maquillaje para un red carpet moment siempre perfecto. Y aunque las últimas citas de Ana están muy alejadas de las fiestas de gala o los photocalls, lo cierto es que pone en práctica los consejos de Karla a rajatabla incluso en las mezclas más casuales.

LEE TAMBIÉN: Si crees que las bermudas no favorecen a todas, no has visto estos looks

En el caso de su paseo californiano con el director, no faltaron complementos que terminaron de personalizar el look. ¿Recuerdas el efecto lavado que mencionábamos unas líneas más arriba, un descolorido que lo mismo funciona para una mezcla wild west, bohemia o urbana? Pues Ana decidió potenciar su lado cañero con complementos en clave rock & roll como el bolso de Yves Saint Laurent -que llevaba la solapa superior estampada en animal print-, una pulsera de tachuelas de Cartier y, nuestro toque favorito, unos botines bajos, modelo Chelsea, firmados por Common Projects (649 euros). Una marca que ha conquistado a la intérprete, sí, pero que también ha 'colado' sus famosísimos zapatos cerrados en los armarios de Nick Jonas, Kanye West o Scott Disick.