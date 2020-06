Leonie Hanne, la alemana que transforma un chándal en el pantalón más 'chic'

El confinamiento, entre otras cosas, ha servido para que las prendas de estética comfy (cómodas, flexibles y holgadas) dejen de formar parte en exclusiva el ámbito deportivo para dar lugar a conjuntos especiales. Y es que claro, después de estar varias semanas en casa, hasta los iconos de estilo más seguidos de las redes han convertido las prendas confortables en sus aliados infalibles. Tal fue su unión estilística con esta tendencia que muchas de ellas han seguido haciéndola partícipe de sus looks más exclusivos también en la calle. Hablamos de la mismísima Chiara Ferragni, quien ha transformado los pantalones jogger en su pieza fetiche o de la segunda mujer en la línea de sucesión al trono de popularidad en redes, la influencer, estilista y modelo alemana Leonie Hanne.

Antes sus más de dos millones de seguidores, la experta en moda -que nunca ha tenido miedo a la mezcla de colores, y estilos- confesaba a sus seguidores estar "obsesionada" con el chándal después de la cuarentena. Por eso, en la vuelta a la normalidad, ha decidido enseñarnos las mil y una vidas del pantalón deportivo. Y aunque hasta ver a Leonie es probable que nunca se te hubiera pasado por la cabeza combinar una prenda sport con una blazer fluida, la influencer ha encontrado en este dúo todoterreno su combo favorito de la temporada... ¿será el tuyo a partir de ahora?

Además, la influencer alemana se lo juega todo al colorido. Son muchos los colores que reinan en la paleta esta temporada, pero Leonie parece tener claro cuáles son sus preferidos. Así lo demostró hace días cuando salió a la calle con un estilismo en tonos morados y rosas compuesto por un pantalón jogger de chándal, un body de cuello halter, unas sandalias acolchadas (sus preferidas), una americana fluida. Una combinación de prendas que, después de ver con el estilizo con el que lo lleva la experta, bien te podría sevir para ir a trabajar, para ir a cenar con amigas o para asistir a cualquier front row de la Semana de la Moda.

Algo parecido repitió unos días más tarde, aunque esta vez cambió el jogger por su versión más veraniega, el body por un top deportivo y las tonalidades moradas y rosas por las azules. Eso sí, la presencia de las sandalias de tiras, y la blazer fluida es inamovible. Y como la temporada estival ya se ha asentado en la ciudad, Leonie tiene -como era de esperar- una segunda alternativa al pantalón corto sporty en su amplio vestidor, la tendencia preferida de Irina Shayk y, ahora también, de Sophie Turner: las mallas de ciclista. Una opción igual de cómoda pero más ceñida a la figura. Por supuesto, la americana y las sandalias de punta cuadrada no faltaron, aunque en esa ocasión, fueron los colores flúor los protagonistas de la apuesta.

Solo hace falta echar un vistazo a los looks de Leonie Hanne para darse cuenta de que si la alemana tuviese catalogar una prenda como LA favorita, sin duda, sería la blazer. Encima de vestidos, con cinturón ajustado, en total look, de corte oversized o en tonalidades llamativas, no hay americana en el mundo que se resista al estilo de la influencer. Así que si tú también te has aficionado a la estética comfy pero no quieres que falte nunca el toque chic en tu estilismo, sigue su ejemplo y nunca jamás volverás a ver el chándal con los mismos ojos. ¿Quién dijo que había mezclas prohibidas o prendas demasiado sport? Todo es atreverse y llevarlo con actitud.