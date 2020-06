Si buscas unos vaqueros para verano, los de Emily Ratajkowski son tan cómodos como unos 'leggings'

Poco a poco, Nueva York recupera el ritmo agitado que caracteriza a la ciudad y las calles y terrazas vuelven a llenarse de gente. También de actrices, modelos, cantantes y todas las celebrities que viven en la Gran Manzana y a las que ya nos hemos acostumbrado a ver con mascarilla. La top y activista Emily Ratajkowski es una de las caras conocidas más fotografiada en sus paseos por la ciudad, donde desvela sus conjuntos urbanos alejada de la alfombra roja. En su última aparición la hemos podido ver con su recién estrenado nuevo look, y es que la modelo ha cambiado su castaño chocolate por un rubio californiano con el que ha sorprendido a sus millones de seguidores en redes sociales.

Además de desvelar su nuevo color, Emily ha incluido en su estilismo los vaqueros de tendencia que sí podrás llevar en verano. Las chicas que no renuncian al denim tampoco en los meses de calor, suelen apostar por alternativas de líneas amplias, dejando a un lado los modelos entallados que limitan la libertad de movimiento y no permiten combatir las altas temperaturas. El diseño de la modelo adquiere un aire diferente gracias a su tiro bajo, un corte que estamos volviendo a ver, de manera discreta de momento, en la pasarela. Directos desde las primeras décadas de los años 2000, los tejanos de tiro bajo reflejan una estética urbana y relajada que la top enfatiza combinando los pantalones con unas zapatillas, un modelo de lona que también forma parte de esas sneakers aptas para los meses cálidos. El top de tirantes con el que completa el look es una de las propuestas que Kim Kardashian ha incluido en las últimas novedades de su firma Skims, un top de tirantes finos que está disponible en la tienda online por 28,5 euros aproximadamente. Como suele ser habitual, ha optado por unas gafas de sol oscuras y sus inseparables pendientes de aros de Jennifer Fisher como toque final.

También en las calles de Nueva York, fotografiada tras hacer una compra rápida, la maniquí ha apostado por una fórmula de estilo habitual en sus looks de verano. La mezcla de vestido y zapatillas se repite en una gran parte de sus conjuntos estivales año tras año, demostrando que la comodidad y el estilo van de la mano también en las apuestas más desenfadadas. Con un minivestido estampado de Realisation Par, en concreto el modelo Inez, la top solo necesita unas zapatillas blancas sencillas para estar perfecta. Las gafas de sol y la imprescindible mascarilla completan el look "oficial" del verano de 2020.