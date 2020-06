El misterio de la camisa de cuadros continúa, ¿ha vuelto Kourtney a arrasar el armario de Scott?

El misterio de la camisa de cuadros continúa. Tan solo una semana después de que la foto de Kourtney Kardashian en una escapada familiar a una granja levantase las primeras sospechas sobre una posible reconciliación con Scott Disick al ver a la empresaria con una camisa de él, otra prenda de franela vuelve a desatar la incógnita. Y es que la ex pareja ("ex" al menos oficialmente) ha vuelto a hacer algo muy 'de novios': intercambiarse ropa. Hasta era algo propio de Hailey Baldwin y Justin Bieber, Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard o Ana de Armas y Ben Affleck, pero parece ser que la mayor del clan Kardashian también le ha cogido el gustillo a eso de arrasar el armario de su ¿antiguo? chico. Y el actor, lejos de quedarse callado, se ha manifestado al respecto.

Todo ha sucedido cuando Kourtney ha publicado varias fotografías en las que aparecía con un vestido ajustadísimo de cuello halter y unas botas altas, todo en blanco. Pero no han sido precisamente estas dos prendas las que han desatado la polémica, sino que toda la atención se ha centrado en el detalle clave: la empresaria llevaba también una camisa de cuadros amarillos y azules de la firma Outerknown que, casualmente, pertenece a la sección de hombre. Pocos minutos después de compartirla, eran miles los comentarios que reunía pero, sin duda, ha habido uno que ha destacado por encima del resto. "Bonita camisa", ha escrito Scott. Sus seguidores no han podido esconder su entusiasmo y euforia al ver que este mensaje era real. "OMG, ¿es un sueño?", "Os quiero juntos de nuevo", "Casaros otra vez", "Siento esto como una interacción de filtreo", han sido algunas de las reacciones por parte de fiel ejército de seguidores.

No sabemos si es genético, pero lo que parece es que si hay algo que les gusta a las mujeres del clan Kardashian tanto como celebrar fiesta de cumpleaños e irse de compras es jugar al despiste respecto a sus vínculos sentimentales. Un claro ejemplo es también la relación entre Kylie Jenner y Travis Scott, que no paran de lanzarse mensajes de cariño y compartir instantáneas con Stormi en las que parecen, de nuevo, una familia feliz. Y si a esto sumamos que hace unos días, por motivo del Día del Padre en Estados Unidos, tanto Kyle como Kourtney subieron fotografías en las que aparecían junto a sus hijos, pero también con sus respectivas ex parejas (Travis y Scott), las teorías sobre una posible reconciliación se multiplican.