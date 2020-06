A punto de ser mamá, Sophie Turner sigue el truco más cómodo de Irina Shayk

Con Sophie Turner hemos pasado de apenas poder notar el embarazo porque casi siempre llevaba ropa amplia que no permitía apreciar su tripita -sobre todo los primeros meses-, a ser testigos de sus marcadas curvas premamá durante la recta final de la gestación. Sus habituales paseos por las calles de Los Ángeles junto a su marido, Joe Jonas, se han convertido en toda una pasarela de estilo. Hace días la pudimos ver con un look deportivo que se ajustaba perfectamente a sus cuerpo y con el que presumió al máximo de su embarazo y ahora, aprovechando que el verano ya ha llegado, nos vuelve a sorprender con un estilismo de lo más estival que bien podría haber sido sacado del armario de la mismísima Irina Shayk.

A juzgar por su look, todo parece indicar que la actriz ha tomado como referencia en uno de los trucos estilísticos más repetidos por la modelo cuando quiere estar cómoda: llevar mallas de ciclista combinadas con prendas de corte oversized. Y, aunque Irina sea más partidaria de combinarlas con camisas masculinas o minivestidos, Sophie ha preferido decantarse por una cómoda camiseta ancha básica de color verde de la firma Oasis. Como broche final, la británica ha añadido unas sandalias planas negras de Kurt Geiger, al contrario que la maniquí, que suele apostar por botines militares o zapatillas de deporte. Pero no es la primera vez que la actriz apuesta por este uniforme de aire informal y desenfadado para pasear, ya que hace unas semanas llevó el mismo patrón estilístico, lo que nos lleva a pensar que este dúo todoterreno se ha convertido en su combo favorito para afrontar la recta final del embarazo con comodidad, estilazo y, por supuesto, sin morir de calor en el intento.

Por su parte, Joe, que no se separa de su chica ni un momento, también apostó por un look veraniego y de estética desenfadada. De esta manera, confirmamos que la pareja está pasando por una de sus etapas más dulces, y no solo por la llegada de su primer hijo (aún no sabemos si es niña o niño), sino también porque el próximo mes de julio celebrarán su primer aniversario de boda (aunque en mayo ya se habían dado el 'sí quiero' en Las Vegas). Muchos son los medios internacionales que aseguran que la pareja saldrá de cuentas en breves, por lo que más pronto que tarde podremos ver de nuevo a Sophie y Joe haciendo gala de su buen gusto a la hora de vestir, pero esta vez con un bebé entre sus brazos.