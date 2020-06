¿Te atreves con los 'microshorts'? Así se lleva el relevo de la minifalda de verano

Igual que ocurre con los vaqueros, posiblemente el básico más utilizado y a la vez el más difícil de encontrar en su versión perfecta y favorecedora, los pantalones cortos también resuelven cualquier duda de estilo cuando no sabes qué ponerte. Asimismo, elegir con acierto entre todas las tendencias de shorts que irrumpen cada verano en los escaparates no es tan sencillo. El tipo de cuerpo que tengamos pueda ayudarnos a dar con el diseño que más nos favorece: con cintura paper bag, bermudas, clásicos… A las creaciones habituales dentro de la categoría de pantalón corto se añaden esta temporada los microshorts, una prenda que, como indica su descriptivo nombre resulta más corta que los modelos tradicionales. ¿Te atreves con este relevo de la minifalda de verano? Así lo llevan las expertas.

Como decíamos estos pantalones cortos bautizados como microshorts no llegan a la mitad de la pierna, por lo que están limitados a los conjuntos playeros más desenfadados o los estilismos informales de verano. A diferencia de otros pantalones cortos que sí funcionan en looks de trabajo, los microshorts no. Pero eso no quiere decir que, entre las propuestas de las firmas, no haya opciones de aire sofisticado. Por ejemplo, la experta en moda Leonie Hanne ha compartido recientemente un vestuario de inspiración working con unos pantalones muy cortos como protagonistas. En su caso, la influencer ha optado por un diseño azul turquesa de Jacquemus y lo ha integrado a la perfección en un look formal combinándolo con una americana, una camiseta básica y unas sandalias de Bottega Veneta. Aunque hay alternativas más próximas a la estética clásica, lo cierto es que los microshorts con mejor acogida encajan más con el estilo boho o las mezclas casual poco convencionales.

- Lee también: 'Shorts' vaqueros y camiseta blanca, la mezcla que funciona de lunes a domingo

La italiana Chiara Ferragni, quien se atreve con cualquier tendencia por arriesgada que sea, también ha incluido unos microshorts en su armario estival. Es más, los ha incluido entre las novedades de verano de su firma de ropa homónima. La empresaria los estrenó hace unos días en una escapada familiar, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. Se trata de un original diseño denim con aplicaciones brillantes en los bolsillos. Una de las características de estas creaciones es su talle alto, un detalle que siempre juega a favor del cuerpo, estilizando la figura y alargando visualmente la longitud de las piernas, algo que se potencia todavía más gracias al corte mini de estos pantalones cortos.

- Lee también: 'Shorts' vaqueros y camiseta blanca, la mezcla que funciona de lunes a domingo

Echando un vistazo a las colecciones de Primavera/verano de los diseñadores, es fácil identificar los microshorts como una de las prendas clave en muchas de las propuestas veraniegas. Isabel Marant es una de las firmas que sucumbe a estas alternativas, proponiendo una cómoda versión vaquera de efecto desgastado. Restando informalidad a la prenda, opta por lucirla con elevadas sandalias de tacón y una sudadera oversize. Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, también ha reflejado la tendencia, en su caso con diseños de inspiración setentera que se llevan con cinturones de hebilla ancha. En Hermès son de punto y se combinan con partes superiores del mismo color. En el terreno de las marcas asequibles tampoco falta este tipo de prendas así que ahora que se acercan las rebajas, ¿por qué no renovar el armario con los microshorts más veraniegos?