¡Desvelado el secreto! María Pombo explica el significado de sus collares favoritos

El mundo se divide entre las mujeres que adoran llevar todo tipo de accesorios (collares, pendientes y pulseras) para personalizar el look y las que prefieren no apostar por ellos porque se ven demasiado recargadas. Claramente, María Pombo, al igual que muchas otras influencers, pertenece al primer grupo, ya que para ella son igual de importantes las prendas elegidas para conformar el estilismo como los complementos añadidos. Más concretamente hablamos de la tendencia del layering, que se ha colado en todos y cada uno de joyeros estivales de las chicas que más saben, que básicamente consiste en llevar varios colgantes y gargantillas, generalmente finas, para crear el efecto de un collar multicadena muy favorecedor. Y ahora, aprovechando su última colección creada para la firma Agatha París, la madrileña ha querido explicar el significado de sus colgantes favoritos y el por qué los lleva.

VER TAMBIÉN: Efecto 'highlighter', las joyitas de tendencia que dan luz a tu piel

"Me encanta llevar cosas con significado, me pasa lo mismo con los tatuajes pero como yo no tengo, me gusta tener esos mensajes especiales en mis looks", comenzaba explicando María en sus perfiles sociales. De entre todos los modelos y diseños que la influencer tiene en su amplio joyero, el símbolo de la serpiente es uno de sus preferidos. "Al ser alargada favorece mucho a cualquier escote, además de que en Egipto me explicaron que son animales muy sabios que representan la fuerza frente al caos". La combinación de sol y luna también es de sus favoritas, ya que "la luna siempre sale cuando el sol se pone y está para recordarnos que, por muy oscura que sea la noche, siempre habrá un hilo de luz y de esperanza". Su estrecha relación con el mundo de la hípica desde pequeña y el amor incondicional por su madre le ha llevado a amar todo lo que tenga que ver con este mundo, por lo que la herradura es también uno de sus imprescindibles, además de que "significa buena suerte". Por su parte, el famoso ojo turco, "para alejar las malas vibraciones y acercar todo lo bueno", tampoco puede faltar.

Pero si había algún símbolo que se merecía una mención especial por parte de la influencer es el 22:22. Para las que la seguís desde hace poco tiempo, es su cifra preferida. "Es un número muy importante para mí porque es de la buena suerte y siempre que le veo en el móvil o en un reloj, pido un deseo". Pero no solo eso, María, además, ha incluido de manera reversible el 11:11, "que también es muy importante para mucha gente". De esta manera, la suerte estará asegurada por partida doble.

Por último, la madrileña no se olvida de mencionar el guante de boxeo, que hace mención a la fuerza a seguir luchando siempre y la brújula en color amarillo (su color favorito y uno de los que más resalta el bronceado), que para ella tiene dos significados. "Uno es enfocado a no perder nunca el norte, pase lo que pase y siempre ser agradecido y el otro es la importancia de mis inolvidables veranos en el norte y en el sur de España". Collares finos, anchos tipo choker o mezclando ambos grosores, lo importante, según la influencer, es que la combinación y la fusión sea de lo más vanguardista y, por supuesto, con un significado especial. "Cada uno tiene un por qué y los elijo dependiendo de la situación emocional, personal y familiar que esté atravesando en ese momento, para que veáis que no son simplemente collares que me gustan, sino que me identifico mucho con ellos", termina diciendo María. Y ahora, después de saber toda esta información, ¿con qué símbolo te identificas más?