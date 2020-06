Chiara Ferragni vuelve al 'front row' tras la cuarentena

Con la nueva normalidad asentada (o en proceso de hacerlo) en todos los rincones del mundo, la esfera fashionista ha sido uno de los terrenos que más cambios está experimentando. Era cuestión de tiempo y la cuarentena ha agilizado el proceso: las Semanas de la Moda, tal y como las conocemos, están en peligro de extinción y su salto definitivo a las pasarelas virtuales es inminente. Ya pudimos comprobarlo a principios de este mes cuando la maison francesa, Chanel, en vez de presentar su colección Crucero 2021 en la isla de Capri lo hizo de manera virtual, y ahora la firma italiana Aniye By vuelve a hacer algo similar. Bajo el título "Primer desfile digital de Aniye By", la marca ha invitado a todos los fieles seguidores de sus diseños a vivir este show en directo a través de sus perfiles sociales. Sin embargo, no todo ha sido virtual, ya que han contado con la presencia de "una invitada muy especial". ¿Adivinas de quién hablamos? De la mismísima Chiara Ferragni.

Después de analizar los looks de la influencer desde tiempos inmemoriales podemos decir con certeza que Aniye By es una de sus firmas italianas favoritas, por lo que su asistencia a los front row de la marca es algo de lo más habitual. Y esta tampoco no ha sido una ocasión distinta, así que la empresaria, que ha querido disfrutar con sus propios ojos la nueva colección, se ha sentado en un maxi sillón (eso sí, sin nadie alrededor) y ha sido testigo -en primera fila- de todos y cada uno de los diseños presentados. Por supuesto, su característico estilo elegante con una pincelada de estética rockera no ha faltado en su estilismo. Enfundada en un mini vestido al estilo Rolling Stone con escote corazón y mangas ligeramente abullonadas de Aniye By, unos botines negros con hebillas, también de la misma firma, un mini bolso negro de Hermés y un maxi lazo de terciopelo de Jennifer Behr ha reaparecido Chiara ante de multitud de fotógrafos tras tres meses de parón en su agenda laboral.

"¿Estáis listos para el show?", ha preguntado la empresaria a sus seguidores invitándoles a que disfrutasen junto a ella del regreso de las pasarelas. Una vez terminado el desfile y con todo despejado, la firma ha sorprendido a sus asistentes virtuales con un concierto en directo (que también se podía ver en directo a través de sus perfiles sociales). Si te has quedado con ganas de verlo, estás de suerte, porque la firma lo ha guardado durante 24 horas en sus redes para que nadie se lo pierda. De esta forma, solo nos queda reconocer (nos guste más o menos) que una nueva manera de hacer moda se ha abierto camino; ¿será para siempre?