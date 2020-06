Sí, hay un calzado de verano más cómodo que las alpargatas: las sandalias de cuerdas

Las sandalias de tiras se han reinterpretado en tantas ocasiones que, para lograr un aire innovador, muchas expertas en moda, en lugar de sucumbir al modelo de tendencia del momento, han apostado por cambiar la forma de llevarlas. En el Street Style y en el escaparate digital que es Instagram vimos cómo las estilistas y editoras amantes de las mezclas poco convencionales lucían las sandalias de cuerdas por encima del pantalón. Este verano, sin embargo, parece que otra alternativa ha desplazado a estas propuestas. Un modelo que guarda cierto parecido con las sandalias de tiras pero resulta más informal. Los diseños de cuerdas hacen un guiño a la estética artesana que tanto se ha dejado ver sobre la pasarela en bolsos, vestidos o sombreros. Se trata de creaciones de suela baja, con pocos centímetros de altura y cuerdas trenzadas sobre el empeine y el tobillo para reforzar la sujeción. Estos diseños han comenzado a verse en los perfiles sociales de algunas de las expertas en moda más influyentes, como la danesa Jeanette Madsen.

La cofundadora y diseñadora de Rotate by Birger Christensen ha incorporado a su armario de verano unas sandalias de cuerdas en color negro. Una propuesta de Valentino que, sobre la pasarela, vimos combinada con vestidos cortos o largos y shorts de vestir. La experta ha optado por llevarlas en un vestuario relajado y sencillo, junto a un maxivestido cruzado perfecto para acertar en un look urbano durante los días más cálidos. Este mismo modelo, en color blanco, también ha convencido a la estilista danesa Emili Sindlev, que demuestra la versatilidad de este cómodo diseño, al lucirlas con un pantalón fluido de verano, por encima de la prenda, como ya habíamos visto con anterioridad en el Street Style con las sandalias de tiras finas.

Otra de las diferencias más llamativas entre estas sandalias y las de tiras es que estas últimas normalmente presentan una altura elevada, siendo una opción recurrente en looks sofisticados y elaborados, por ejemplo de bodas o conjuntos de fiesta. Los modelos de cuerdas, sin embargo, se caracterizan por su suela casi plana, ideal para las amantes de las alpargatas, diseños pala y el resto de creaciones que forman parte de la categoría de calzado cómodo. Además de Valentino, firmas como Dior también han incluido en su colección para esta temporada, sandalias de cuerdas planas. En el caso del sello francés, se trata de diseños de dedo que se anudan con varias vueltas en el tobillo.

Pero no solo las firmas de lujo se han rendido a estas sandalias de aspecto artesanal. En Oysho también se pueden encontrar por un precio mucho más asequible, por 25,99€, un modelo en color natural que la influencer María F. Rubíes ya ha estrenado para ir a la piscina. En Zara también hacen un guiño a la tendencia con un modelo de yute que gustará sobre todo a las amantes de las alpargatas. Si todavía no has encontrado las sandalias confortables y diseño especial que todas buscamos, esta alternativa puede ser todo lo que necesitas para acertar en tus looks de verano.