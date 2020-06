Sophie Turner luce tripita con su look premamá más deportivo

La primavera ha llegado a su fin y eso, entre otras cosas, significa que el embarazado de Sophie Turner también está llegando a su recta final. Y, aunque Joe y Sophie estén disfrutando de manera íntima y discreta esta etapa, desde que la nueva normalidad se ha instalado en las ciudades de todo el mundo, hemos visto a la pareja pasear por las calles de Los Ángeles en alguna ocasión. Sin embargo, las veces que ha presumido de tripita han sido muy (muy) pocas, ya que hasta hace unos pocos de días la actriz siempre se decantaba por ropa ancha y holgada para disimular las curvas. Pero parece que el inicio del verano ha generado un giro estilístico de 180 grados en las propuestas de la británica y ahora es ella misma la que ha mostrado al mundo entero lo orgullosa que está de su figura premamá.

Tal es así que en menos de una semana hemos sido testigos de varios looks en los que la actriz, lejos de esconder su tripita, ha presumido al máximo de ella. ¿Cómo? Convirtiendo las prendas deportivas en sus infalibles y eligiendo, para este paseo por Los Ángeles, un conjunto de estética sporty compuesto por un mono largo de ciclista que se ajustaban perfectamente a su figura, un cárdigan de punto abotonado, unas zapatillas de tela y un bolso bandolera de Louis Vuitton.

Lo bueno de los diseños deportivos es que, al igual que se ajustan al cuerpo de cada mujer, también son prendas de lo más flexibles y cómodas, por lo que no nos extraña que se hayan convertido en el uniforme diario de Sophie. Y es que fueron precisamente los conjuntos de ropa de la actriz los que nos desvelaron los primeros datos de su embarazado, sobre todo cuando cambió los vestidos ajustados por piezas oversized y sporty. De esta manera, aunque la noticia saltó el pasado febrero, no ha sido una tarea fácil ver a la actriz luciendo looks de premamá, puesto que el matrimonio nunca ha hecho ninguna declaración al respecto sobre el tema. Coincidiendo con su primer aniversario de boda (el pasado mes de julio), la pareja está esperando la llegada de su primer hijo, ya que tal y como afirman medios internacionales, Sophie está a punto de salir de cuentas.