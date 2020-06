María F. Rubíes presume de embarazo con el bañador asimétrico que sienta bien a todo el mundo

Desde que María F. Rubíes anunció que estaba embarazada, a finales de marzo, no ha parado de inspirar a sus seguidores con los mejores looks premamá. Concretamente, su mayor apuesta son los vestidos de todo tipo y ya la hemos visto con uno lila de volantes, uno blanco con estampado floral y hombreras, otro rojo ceñido, camiseros, de inspiración boho. En su cuenta de redes sociales los encontrarás de todos los colores y estampados. Sin embargo, lo que también está haciendo mucho la influencer es estrenar la moda de baño de la temporada y, ya de paso, presumir de tripita premamá. Y, si bien todo el mundo se enamoró del bikini triangular morado o del bañador azul, no hay un traje de baño más acertado que el que acaba de publicar.

María F. Rubíes demuestra que, cuando quieres acertar, solo necesitas un bañador como el suyo

Aunque las tendencias de moda del momento dicten una vuelta a lo colorido y a los estampados todopoderosos, lo cierto es que los básicos de fondo de armario también se están haciendo de notar, especialmente, en la categoría de baño. Y eso implica, por tanto, que los bañadores clásicos en colores oscuros vuelven a ser pura tendencia. Así lo ha demostrado María F. Rubíes en esta foto que, embaraza o no, sabe perfectamente que cuando no quieres que haya margen de error, este diseño es la mejor opción.

Concretamente, la influencer y futura mamá se ha rendido a los encantos de este bañador de la nueva colección de Oysho. En lugar de apostar por el negro más elegante, María se atreve con el color berenjena más oscuro y, del mismo modo, muy sofisticado. Además, el color no es lo más importante del diseño. La clave está en que a pesar de tener un patrón clásico, el detalle del escote asimétrico aporta frescura, vanguardia y estilo a todo el conjunto. No contiene aros, está forrado en poliéster reciclado y su tirante protagonista, con piedras de fierentes colores, peude ajustarse según tus necesidades.

Sin embargo, y aunque el color berenjena es pura tendencia este verano, tienes que saber que el negro y los colores oscuros en general se hacen más notables que nunca. De hecho, son los grandes protagonistas de la mayoría de las colecciones de baño de nuevo lanzamiento. Ficha el de María F. Rubíes y más bañadores del estilo para que, como ella, derroches estilo hasta en la piscina.