¿Niño o niña? Romee Strijd desvela qué va a ser su bebé ❤️

Después de unos difíciles meses para todo el mundo y coincidiendo con la llegada de la 'nueva normalidad', las buenas noticias vuelan. Buenas noticias, sobre todo, asociadas a embarazos que han roto internet: el de Gidi Hadid, el de María Pombo, el de Sandra Gago y, por supuesto, el de la modelo Romee Strijd. Así lo anunciaba esta última, el pasado 28 de mayo, en sus redes sociales. Y hoy, por fin, Lauren y ella han desvelado el sexo de su futuro hijo juntos a través de un vídeo de lo más original.

Romee Strijd revela que está esperando una niña

Después de unas cuantas semanas presumiendo de tripita de embarazada con los mejores estilismos premamá, Romee Strijd y su chico, Lauren, han dado el siguiente paso: desvelar el sexo de su futuro bebé. La modelo lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde es muy activa, y con el vídeo en pareja más original dada la gran noticia. "No podemos esperar para conocer a nuestra pequeña", escribía debajo de la publicación, en la que ambos daban la pista principal soltando un bonito gas rosa. Romee Strijd está esperando una niña y esta es la bonita imagen de la noticia.

Y, claro, las reacciones de sus amigos más VIP no han tardado en abrirse paso entre los comentarios. "No puedo esperar para conocerla", comentaba su amiga, Negin Mirsalehi. También Chiara Ferragni le ha dedicado unos segundos para felicitarla, con tres emoticonos con forma de corazón. Sofie Rovenstine tampoco ha podido contener la emoción ante tan bonito vídeo: "Demasiado emocionada por vosotros, chicos".

La modelo y su chico, Lauren, contaban al mundo que estaban embarazados, a finales de mayo, con este bonito texto:

"Vamos a tener un bebé 💗. Hace dos años me diagnosticaron ovarios poliquísticos después de no tener periodo durante 7 años. Estaba devastada porque ser mamá y empezar una familia con Lauren era mi mayor sueño. Tenía mucho miedo de que nunca pudiera quedarme embarazada porque me dijero que mi condición hacía más difícil la tarea de concebir de manera natural. Entonces empecé a investir acerca de los ovarios poliquísticos y llegué a la conclusión de que los mios no eran típicos. Los mios se debían a mi agetreada vida entre vuelo y vuelo, lo cual significa que mi cuerpo siempre había estado sometido a mucho estrés. Nunca me he sentido demasiado estresada mentalmente así que no entendía nada, pero mi vida consistía en viajar todo el tiempo, en trabajar cada día, en comer supersano (restringiendo comidas). Creo que sometí a mi cuerpo a demasiada presión y, sincreamente, todos los cuerpos son diferentes pero creo que mi peso no era bueno para que el mio funionara correctamente y no podía soportar tanto viaje. Ahí fue cuando empecé a buscar cura natural para ovarios poliquísticos y llegué a la concluión de que debía entrenar de forma menos intensa, no restringir comidas, ser buena conmigo misma y descansar cuando lo necesitara. También probé algunos suplementos naturales, acupuntura y volvimos a Países Bajos durante un tiempo para estar con mi familia (soy muy familiar). Estoy muy feliz y me siento agradecida de que mi periodo volvió el pasado mes de noviembre y de que, muy pronto, seremos una familia de tres. A las mujeres que estén intentando concebir, creed en voostras y sed buenas con vosotras mismas y con vuestro cuerpo y no dejéis que los malos pensamientos os afecten".