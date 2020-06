María Pombo estrena embarazo con el mono 'safari' que necesitas en tu armario

Esta última semana, las buenas noticias han sido muchas y de lo más variadas. Entre ellas, la del embarazo de María Pombo ha incendidado las redes sociales. Así lo anunciaba la influencer quien, unas horas más tarde, salía a pasear con su marido. Paseo que, una vez más, ha supuesto una lección de estilo en toda regla. María Pombo acaba de confirmar lo que las tendencias de moda primavera-verano 2020 ya anunciaron sobre la pasarela: la estética safari está arrasando y, si quieres estrenarla hoy mismo, solo tienes que tomar nota del look ganador que ha estrenado la futura mamá.

El mono con el que María Pombo confirma la tendencia 'safari'

La influencer, que en estos momentos debe de estar recibiendo todo tipo de felicitaciones tras el anuncio de su embarazo, todavía encuentra un hueco para salir a pasear y, ya de paso, a presumir de estilo urbano. Concretamente, María cambia el minivestido típico del verano por la que es la prenda sustituta mejor valorada: el mono corto. Y lo hace con uno muy concreto y fiel a la tendencia que arrasa esta temporada: la estética safari en la ciudad.

María Pombo eleglía un mono corto color arena y de estética safari que se compró hace tiempo en Mango. Y, por si no fuera suficientemente bonito, lo combinaba con unos accesorios del todo acertados. A modo de bolso, un clásico de la firma Chanel, el bolso más atemporal. En los pies, mantiene su gusto por el color negro con unas botas de estilo cow boy con las que confirma que también son un calzado de verano (si sabes cómo). Por lo demás, la influencer no arriesga y se decanta por la sutileza de la joyería minimalista, presente tanto en los pendientes como en el collar.

Que este look de María Pombo te sirva para animarte con la tendencia safari que, tal y como vaticinaron los diseñadores sobre las mejores pasarelas del mundo, es una supertendencia de temporada que no puedes dejar de estrenar. Y, si lo haces, apuesta por la sencillez de combinaciones en tonos negros, más oscuros o más claros. Negros, como hace la influencer o, si lo prefieres, también blancos y hasta rojos para un toque llamativo. ¿Qué otros looks premamá de María Pombo nos depara el futuro? Seguiremos informando.