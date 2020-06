Amelia Windsor muestra su apoyo a la moda 'zero waste' con un look de invitada perfecta

Aunque Amelia Windsor lleve siendo un personaje conocido prácticamente desde su nacimiento debido a su vínculo familiar con los príncipes Harry y Guillermo de Inglaterra, han sido su relación con la industria de la moda, su asistencia a los desfiles más importantes, su fiel seguimiento de las tendencias y su implicación con la moda sostenible los factores que le han convertido en un auténtico icono de estilo. Hace unos días nos lo demostraba al incluir en sus propuestas un vestido croché hecho a mano por artesanas independientes de todo el mundo que trabajan desde casa y ahora ha vuelto a hacer gala de ello con su último look, mediante el cual ha aprovechado, de nuevo, para mandar un segundo mensaje de apoyo a las firmas artesanas y a la iniciativa zero waste (residuos cero).

LEER TAMBIÉN: Vaqueros, zapatillas y otros diseños sostenibles para comprar hoy y llevar siempre

Sumando un nuevo diseño a su amplio historial verde, Amelia ha mostrado a través de sus perfiles sociales su última adquisición veraniega. Un conjunto de dos piezas (180 euros) formado por un crop top y una falda larga de algodón con estampado floral de la firma mitad londinense, mitad mejicana, Tea & Tequila ha sido la apuesta de la aristócrata para defender, un vez más, el trabajo hecho a mano. "Gracias a Tea & Tequila por mi magnífico top y hermosa falda tejidos a mano apoyando las artesanas mejicanas, así como donando parte de las ventas a la organización Tree Sisters, cuyo objetivo es acelerar rápidamente la reforestación tropical", ha escrito la joven royal junto a una publicación en la que aparece posando con su nuevo tándem preferido en el jardín de su casa familiar de Londres. Y es que la marca, además de defender la slow fashion (o moda lenta), también ayuda a plantar árboles con sus donaciones del 2% en sus ventas, lo que se traduce en 7 árboles nuevos por bolsa vendida, ya que su embalaje es biodegradable.

Pero su filosofía sostenible no es lo único que promete convertir este dos piezas en todo un éxito de ventas, sino que el estampado floral, el total look, la 'técnica escalón' de la falda y el top con la parte trasera de nido de abeja son cuatro de las tendencias más demandadas de la temporada, por lo que no nos extrañaría que se coronase como el dúo estrella del verano. Además, cuenta con la ventaja de las 'infinitas combinaciones', ya que te puedes poner las dos prendas juntas, como Amelia, consiguiendo un look de invitada perfecta, pero también puedes conjuntarlas por separado. Por ejemplo, si quieres ponerte el top para pasear por la playa, incluye unos vaqueros, un shorts o una falda denim (a poder ser, de cintura alta) y complétalo con unas sandalias planas o unas menorquinas. Si prefieres decantarte por la falda para una noche de verano, lo mejor es que añadas una pieza de colores lisos: un crop top, una camisa o incluso una camiseta. ¿El broche final? Unas alpargatas o unas cuñas.