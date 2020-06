Del vestuario a los nuevos personajes: todo lo que sabemos de la segunda temporada de 'The Politician'

Hace solo unas semanas, Netflix estrenaba Hollywood, la nueva serie de Ryan Murphy inspirada en la época dorada del cine donde el showrunner imagina una industria alejada de prejuicios. Ahora, el influyente productor y creador vuelve con la segunda temporada de The Politician, una ficción creada junto a Brad Falchuk, con tintes de comedia negra. La serie ya nos conquistó el pasado año gracias, no solo a la trama que sigue la incipiente carrera política del brillante estudiante de instituto Payton Hobart, sino al interesante reparto y sí, también por los increíbles estilismos de sus protagonistas. Protagonizada por el actor de Broadway Ben Platt, con estrellas como la incombustible Jessica Lange o Gwyneth Paltrow haciendo de secundarias de lujo y junto a prometedoras caras como Lucy Boynton o Zoey Dutch, hay muchas novedades y más razones para no perderte la segunda entrega de esta innovadora apuesta.

Fecha de estreno, sinopsis y nuevos personajes

El viernes 19 de junio llega a Netflix la segunda temporada de The Politician, con siete episodios. En esta segunda entrega se abandona el instituto y se aborda la vida de Payton y sus asistentes (y amigos) en la carrera por el Senado del estado de Nueva York. Su adversaria, Dede Standish (Judith Light) lleva años en el cargo junto a su jefa de gabinete Hadassah Gold (Bette Midler), por lo que el camino hacia la victoria no será fácil. Además, Gwyneth Paltrow, en el papel de madre de Payton, toma una inesperada decisión que influirá en los planes de su hijo. Respecto al reparto, en el último episodio de la primera temporada se dieron a conocer los dos fichajes más interesante de la segunda parte. Bette Midler se incorpora al casting junto con Judith Light, que como hemos comentado encarnará a la enemiga política del protagonista.

El vestuario: de Zara y Topshop a Chanel o Louis Vuitton

Tal y como explicaron desde Netflix acerca del vestuario de la primera temporada, "el estilo general bebe de la California de los años 70 y de la fotografía de Slim Aarons, quien destacó por su trabajo inmortalizando el mundo de la alta sociedad y la paleta de tonos suaves de Palm Springs". La diseñadora de vestuario e imprescindible en las ficciones de Ryan Murphy, Lou Eyrich se encargó de crear los conjuntos junto a Claire Parkinson. El armario del personaje de Lucy Boynton, que da vida a Astrid Sloan, cuenta con prendas de Topshop, Zara, Sandro o Maje, pero también de firmas de lujo. Bolsos de Chanel, sudaderas de Marc Jacobs o diseños de Tory Burch (marca muy presente también en los nuevos capítulos) dieron forma al estilo romántico y preppy del personaje. En el tráiler de la segunda temporada, los primeros looks que se pueden ver de Astrid multiplican nuestras ganas de ver la serie. Sofisticados abrigos de estampado animal, gafas de sol con montura cat-eye o sus inseparables camisas pussy bow no faltan en los nuevos episodios. ¿Algunas de las firmas que aparecen en el tráiler vistiendo a Lucy Boynton? Louis Vuitton, con una cazadora tipo biker con el monograma de la marca estampado o Gucci, con sus reconocibles jerséis con lazada. De momento, no se ha identificado ninguna prenda de Zara pero sí de otras marcas más asequibles como Anine Bing.

Siguiendo la estela de la primera entrega, las mezclas casual se alejan del universo de The Politician. Ni rastro de pantalones vaqueros o camisetas básicas. El cárdigan, epítome durante mucho tiempo del estilo pijo, es la prenda preferida de Payton, para quien los estilismos informales pasan por añadir unas zapatillas Veja a su impecable mezcla de camisa y pantalón. La estética preppy también destaca en el papel de "primera dama" de la aparentemente delicada Alice (Julia Schlaepfer): collar de perlas, diademas a lo Blair Waldorf y conjuntos de tweed como uniforme. Como buen medio de expresión, la moda en The Politician revela tanto de los personajes como sus propias acciones y es uno de los motivos más para no perderte la serie.