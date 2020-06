El 'total look' de Tamara Falcó que podrás llevar todo el verano por 50 euros

Lo bueno de las celebrities españolas, y por supuesto, de Chiara Ferragni, es que el hecho de tener acceso a las grandes firmas de lujo no las excluye de comprar en marcas asequible. Lo demostraba hace unas horas Sara Carbonero con su última adquisición low cost veraniega y ahora, hemos vuelto a ser testigos con el estilismo de Tamara Falcó. La diseñadora, que últimamente no para de mostrarnos a través de sus perfiles sociales sus últimos looks de tendencia, entre los que destacan los pantalones campana, las camisas de rayas o los vestidos de flores, nos ha dejado un nueva apuesta a tener en cuenta. Pero, a diferencia del resto, esta vez, ha sido Stradivarius la encargada de firmarlo.

Todavía no habíamos visto a la madrileña llevar un conjunto de la marca más juvenil de Inditex, pero parece que Tamara ha encontrado en este total look floral su apuesta infalible de la temporada. Y es que, tal y como ella misma ha confesado en stories, está "encantada" con su outfit. Claro que, tratándose de Stradivarius, era de esperar que el conjunto reuniese todos los requisitos fundamentales para convertirse en el dúo comodín del verano: favorecedor, de absoluta tendencia y, por supuesto, asequible (su precio actual es de 50 euros). Formado por una falda midi floral, abotonada, de cintura alta (que alisa el vientre), con pinzas estilizadoras y mucho volumen y un crop top del mismo estampado con escote corazón (perfecto para todos los tamaños de busto, ya que aumenta el pecho si tienes poco y lo eleva si tienes mucho) y mangas largas abullonadas.

Aunque Tamara se ha propuesto conseguir a rajatabla una de las tendencias más demandadas del año, el total look, bien es cierto que no tienes por qué llevar las prendas siempre de manera conjunta. Por ejemplo, puedes combinar el crop top con otras prendas de otros colores, tejidos o estampados, eso sí, para que conseguir un efecto estilizador, lo mejor es apostar por piezas de cintura alta, como vaqueros, shorts o faldas denim si quieres un look informal y desenfadado. Por su parte, la falda también presenta multitud de combinaciones, como conjuntarla con una camisa blanca, un crop top de colores sólidos o, incluso, una camiseta. Sin embargo, si ya estás pensando en qué ponerte para tu próximo look de invitada lo mejor es que sigas el ejemplo de Tamara, solo te hará falta añadir un bolso tipo clutch y unas sandalias de tiras.