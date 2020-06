Hablamos con Lucía Rivera: los secretos de estilo de una modelo española

Hace mucho tiempo que Lucía Rivera ya no es solo "hija de". Ahora labra su carrera profesional sobre las pasarelas y se proclama una de las modelos españolas más influyentes de la industria. Después de meses de confinamiento, Lucía vuelve a la carga con más fuerza que nunca, dispuesta a seguir inspirando dentro y fuera de la pasarela: "No era consciente de lo que echaba de menos mi trabajo", nos cuenta haciendo alusión al parón que nos ha tocado vivir. La modelo, entre otras cosas, retoma su relación con la marca Anekke, de la que es embajadora desde hace un tiempo. Este miércoles presentaba su nueva colección de bolsos en Madrid y, ya de paso, nos desvelaba una serie de trucos de estilo y secretos de supermodelo que vas a querer apuntarte y aplicar a tu armario a partir de ahora.

La rutina de una modelo confinada: familia, deporte y selfies

¿Qué es lo que más has disfrutado durante el confinamiento? De la familia. Bueno, de lo poco que se puede disfrutar de una cuarentena, ¿no? Que al final es estar en casa, con mi familia y estar tranquila.

¿Has aprovechado, como otras chicas, para hacer más ejercicio y cuidarte más? Yo es que siempre necesito mucho a mi entrenador. Me lo voy a tener que llevar conmigo a los sitios. Miguel me enviaba de repente entrenamientos y tal. He hecho deporte por facetime con mis amigas y es maravilloso. Si no, no lo hacía. Lo intentaba pero era como que no había esta motivación que sí hay ahora. Yo ahora me levanto todos los días a las 7 de la mañana para entrenar aunque no trabaje. Pero esos días era como imposible.

Has subido muchas fotos a Instagram durante estas semanas y, sobre todo, selfies. ¿Cuál es tu truco para salir bien? Ninguno, ¿eh?, no te creas. Hay una cosa que dicen mis amigas siempre que es que no poso. Sonreir con los rojos es un truco. Es muy difícil pero funciona. Y luego, haces 20 fotos pero la única que te sale bien es la primera. ¿No te pasa siempre?

LEER TAMBIÉN: El mono de verano de Lucía Rivera es la alternativa al minivestido que sienta bien a cualquier cuerpo

Moda por todas partes: vocación, pasión y profesión

¿Qué opinas de que los looks que compartes en redes sean analizados el milímetro? Hombre, pues bien porque están siempre bien valorados, se habla bien de mis looks. Lo llevo bien porque además me dedico a la moda, entonces creo que si se critican en algún momento, que no es el caso, puedo aprender de ello. Hay que estar abierto a las críticas también. Constructivas, desde luego. Pero estoy muy contenta de que se me vea como un referente. A parte, soy una friki de la ropa.

Si no fueses modelo, ¿qué crees que hubieses sido? O actriz o bailarina. Me veo mucho de bailarina.

Después de muchos días recurriendo a prendas de ropa cómodas como el tejido de punto o el chándal, ¿qué tendencias de primavera/verano 2020 estabas deseando estrenar? Me compré alguna cosilla y tenía unas ganas de estrenarlo que me moría. Bueno, y los bolsos de Anekke, lógicamente. Además, estos nuevos diseños, que son como más de playa y tal, me encantan. Y, después, quería estrenarlo todo. Hice cambio de cosas, me probaba un mismo look con diferentes combinaciones... Esto me sirvió mucho para el tema de estilizarme y eso.

LEER TAMBIÉN: Todavía nos quedaba un vestido de flores por descubrir: el 'slip dress' de Lucía Rivera

¿Te obligabas a arreglarte para estar en casa de vez en cuando? En casa no, solo para los vídeos. Pero bueno, también hay que pensar que yo tengo que estar maquillada casi todos los días porque mi trabajo es maquillaje y tienes que estar siempre bien vestida y tal... Al final cuando estoy en casa, quiero quitarme todo. Desde luego, ni maquillaje ni nada. Cuanto más tirada mejor.

¿Qué piensas que aporta un bolso a un look? Originalidad. Estiliza mucho si es como más llamativo y tú vas muy sencilla. Yo, que soy de ir muy sencilla, soy de llevar bolsos más llamativos. Para mí, el complemento del verano son los bolsos de Anekke.

El secreto de moda mejor guardado de Lucía Rivera: moda masculina inspirada en la Princesa Diana

Hace un año, en una entrevista para FASHION, te preguntamos que cuál era tu look model of dutty perfecto y nos dijiste: casmieta negra, un short, un buen cinturón, un bolso y unas Converse. Cómoda y básica pero, ¿sigue siendo el mismo o ha cambiado tu estilo conforme has ido trabajando con más marcas? Uy, me lo quería poner todo yo ese día (risas). A ver, es el mismo porque sigo siendo sencilla pero intento estilizarlo un poco más y, en vez de camiseta puedo poner una camisa blanca con un poco de toque masculino, así oversized, con un pantalón ancho y meter unas Converse. Con las Converse sigo igual de loca. Pero sí, estoy cambiando muchísimo a la hora de vestir y me gusta el cambio que estoy haciendo. Tengo un estilista, Fonchi, y hablo mucho con él y es como mi mejor amigo. Porque la ropa une mucho a la gente, y quien diga lo contrario miente. Y él lo nota y yo lo noto, que vamos avanzando y que vamos pidiendo cosas nuevas a las marcas. Bueno, yo estoy viciada a Lady Di y entonces me inspiro mucho a la hora de vestir en ella y, de verdad, inspirarte en una persona y llevarla a tu esitlo y a tu edad es guay.

¿Dirías que Diana es tu referente en todo momento? Sin duda. Pero, además, como persona y en estilo.

El año pasado también nos contaste que si pudieras cogerle ropa a tu novio sería una sudadera para llevarla a modo de vestido. Hace dos días también subiste a Instagram una foto con una camisa blanca oversized, con cinturón y en el papel de un vestido. ¿Recurres mucho a las prendas de corte masculino y las adaptas a tu estilo? Sí, pero justo lo del otro día es un vestido, pero sí tenía ese rollo de camisa masculina. Entonces le metí un cinturón de Mango y ya está. Las americanas, las blazers me las compro en la sección de chico. Siempre me las compro o me las pido masculinas. Las camisas suelo comprarlras así también. Las camisetas... Muchísimas cosas que llevo son de la sección de hombre. Las chaquetas de invierno, sobre todo, son de hombre. El corte de la americana, por ejemplo, es como más cuadrado y estructurado. Yo lo veía a las chicas en Instagram y me volvía loca, en plan, "¿cómo consiguen que quede dura esa americana?" y da un rollo totalmente diferente.

¿Hay alguna tendencia de este año que no tienes pensado ponerte? Seguro... a ver que piense. El flúor no puedo. Me pone un poco nerviosa, y eso que lo hice y me arrepiento. Estampados, como se están llevando los florales y así como más delicados, me mola. Pero el neón jamás. Hombre, depende del qué pero una cosa a lo mejor de repente con algo muy suave. Pero todo neón, no. Sabes a lo que me refiero.