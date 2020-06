Si te gustó la falda tipo pareo, te enamorarás de su versión más cómoda y favorecedora

A estas alturas de la primavera nadie discute que las faldas tipo pareo se han convertido en la prenda estrella del armario de las fashionistas de todo el mundo. Teniendo en cuenta que este año tenemos más ganas de disfrutar del verano que nunca, era de esperar que toda prenda que respirase estética playera fuese bien recibida incluso en los estilismos urbanos. Por ello, firmas de ropa como Zara, Mango o Pull and Bear, que han visto en esta tendencia un éxito absoluto, han decidido versionarla creando una pieza mucho menos común y más sorprendente: los pantalones tipo pareo. Combina el patrón de un pantalón clásico con el detalle de las aberturas y, por su puesto, con el rasgo más favorecedor de todos, el de afinar visualmente la cintura y alisar el abdomen gracias al cierre al estilo wrap o, lo que es lo mismo, al diseño cruzado.

Si ese favorecedor corte le sumamos las infinitas posibilidades para combinarlos, su tejido ligero y la exclusiva ventaja que diferencia a los pantalones del resto de prendas, la comodidad plena, llegamos a la conclusión de que cuentan con todos los requisitos para convertirse en la prenda comodín del verano. Y es que, la forma fluida, la tela superpuesta que según desde que ángulo los miremos puede parecer un pantalón o una falda, y el efecto reductor que consigue gracias al patrón diagonal que dibuja sobre el cuerpo, es probablemente lo que les ha convertido en el nuevo objeto de deseo de las que más saben de moda a prueba de cualquier dress code estival.

Solo hace falta echar un vistazo a los diseños que proponen las firmas de ropa para darnos cuenta que necesitan pocos añadidos para hacerlos brillar, ya que los encontramos en multitud de larguras, estampados y colores. Y más después de ver las apuestas estilísticas de las expertas, donde nos ha quedado claro que, si lo que queremos es que nuestro estilismo playero sea la envidia de todo chiringuito no hay nada como combinarlos con una parte de arriba de un bikini, unas ugly sandals y un sombrero de rafia; que si preferimos incluirlo en una apuesta working, lo mejor es apostar por una camisa fluida y unos stilettos; o que, incluso, si nos estamos imaginando con ellos en nuestro próximo look de invitada, la clave está en conjuntarlos con un crop top que no pase desapercibido y unas sandalias de tacón acolchadas, de tiras o espiral. ¿Te queda alguna duda de que es LA compra del verano?