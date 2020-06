¿Aún no has visto la foto de Chiara Ferragni y Fedez haciendo el 'challenge' del momento?

Después de que la familia Ferragnez estuviese alegrándonos la cuarentena con multitud de retos, juegos familiares, bailes, bromas y cambios de armario, parece que la pareja de italianos ha cogido el gustillo a esto de participar en todos los challenges del momento. Y, aunque ahora han retomado, en cierta medida, su vida laboral y social y tengan menos tiempo para amenizar los días a sus seguidores, Fedez ha querido aprovechar la ocasión para sumarse a la moda de la aplicación que transforma el rostro y muestra cómo sería tu aspecto si pertenecieras al sexo contrario. Fue hace unos meses cuando esta app causó furor ayudando a los usuarios a verse a sí mismos dentro de unos años, pero ahora, su versión renovada, tiene como objetivo crear facciones femeninas y masculinas a todo tipo de caras. Por supuesto y para no perder la costumbre, el cantante no solo ha experimentado este cambio con él mismo, sino que también lo ha hecho con el rostro de Chiara Ferragni.

"Así que, en un universo paralelo, estoy casado con Zayn Malik", escribía en tono irónico el rapero junto a una fotografía en la que aparece junto a su esposa minutos antes de asistir al desfile de Tom Ford, solo que sus rostros no eran los mismos que aquel día. Él, con facciones de mujer, pelo largo y ni rastro de barba y Chiara, de hombre, con pelo casi rapado y barba desenfadada. Claro, que si a eso le sumamos que la empresaria lleva un traje de chaqueta y pantalón azul, el parecido con el que fuese miembro de la boy band One Direction, se multiplica, ya que este también tuvo una época en la que llevaba el mismo look que la influencer luce en la instantánea. "Yo hermoso con ese traje", respondía la italiana entre risas.

Como era de esperar, la oleada de likes y comentarios no ha tardado en llegar, y ya cuenta con más de medio millón de 'me gustas' y casi cuatro mil mensajes, siendo la mayoría palabras de halago para ambos haciendo referencia a lo guapos que serían si hubiesen nacido con el sexo opuesto. Pero Fedez no ha sido el único que ha estado probando esta divertida aplicación, sino que Chiara también se ha animado y ha transformado su rostro utilizando algunas fotografías del carrete. Y a decir verdad, después de ver el resultado, no nos extraña en absoluto que en la encuesta lanzada por la empresaria a través de sus perfiles sociales preguntando a sus seguidores si les había gustado su cambio de sexo, ganasen los síes por goleada. ¡Está guapísimo!