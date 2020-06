El mensaje solidario que Amelia Windsor lanza con su vestido de crochet

Aunque Lady Amelia Windsor sea internacionalmente conocida por ser la prima de los príncipes Harry y Guillermo de Inglaterra, ha sido su estrecha relación con la moda lo que realmente le ha convertido en todo un referente de estilo. Y es que romper con las reglas de etiqueta y aportar un toque atrevido a cada estilismo son dos de las cosas que mejor se le dan la joven royal, algo que no solo demuestra cada vez que pisa una alfombra roja, sino también a través de sus perfiles sociales, donde es habitual que comparta muchos de sus conjuntos. Algunos, como el vestido de flamenca con el que asistió a la romería de El Rocío, en Andalucía, y con el que dejó a sus seguidores boquiabiertos son más especiales, mientras que con otro demuestra que el estilo royal no tiene porque ser clásico y que su ropa bien podría ser la de cualquier veinteañera. Este ha sido el caso de su último estilismo con el que, además, ha aprovechado para lanzar un mensaje claro a la industria de la moda.

"Los vestidos de la firma Cro-che están hechos a mano por artesanas independientes de todo el mundo que trabajan desde casa, lo que les permite estar con su familia y no viajar a las grandes ciudades para trabajar en fábricas abarrotadas y, a menudo, inseguras", ha escrito Amelia junto a la fotografía en la que aparece con un vestido rosa fucsia de tejido crochet de la marca con sede londinense, cuyo precio actual es de 225 euros. De esta manera, la joven royal se ha declarado una fiel seguidora de la moda lenta (o slow fashion), de los productos artesanos y de la técnica del ganchillo, que no permite desperdiciar apenas materiales y "crea un patrón magnífico usando solo los productos necesarios", siendo esta última una de las formas más positivas del planeta para producir ropa. Pero el método de fabricación no es lo único atractivo de este tejido, solo hace falta echar un vistazo al vestido de la modelo para saber que se ajusta perfectamente a la forma del cuerpo de cada mujer, algo que las propias expertas han demostrado al convertir los bikinis crochet en la apuesta estrella del verano.

Claro, que si además apuestas por un diseño rosa fucsia, que potencia al máximo el bronceado al producir un contraste perfecto con el tono de la piel, y que también incluya el detalle de las formas geométricas en la cintura, que crea al efecto visual de cintura de avispa al ceñirse complemente a esta zona del cuerpo, lo convierte de inmediato en una apuesta perfecta para exprimir al máximo el verano. Si a esto sumas que es un tejido totalmente adaptable a cualquier drees code estilísticos, las posibilidades para llevarlo se multiplican. Desde para lucirlo en un look de invitada, con unas sandalias de tacón del mismo tono hasta para un estilismo de estética urbana e informal, con unas zapatillas o unas sandalias de pala. ¡Déjate llevar por la fiebre del ganchillo e inunda tu armario del espíritu boho!