El próximo éxito de Zara: un top inspirado en... ¿una mascarilla?

La nueva normalidad es algo que no solo ha afectado a la manera de vivir y sociabilizar, sino también (y mucho) a la forma de vestir. Las mascarillas han pasado de ser un accesorio prácticamente desconocido a transformarse en el complemento estrella del look. Mango, Parfois, Unisa o Benetton han sido algunas de las múltiples firmas que se han sumado a la venta de mascarillas haciéndolas, de esta manera, partícipes del juego estilístico. Con propuestas a todo color y pensadas para los meses de verano, encontramos diseños de tela de todos los tamaños, colores y estampados posibles. Pero ahora Zara, experta en adelantarse al mundo en cuánto a tendencias se refiere, ha querido ir un paso más allá convirtiendo este accesorio en su nueva fuente de inspiración.

No hablamos de que haya lanzado una línea de mascarillas como todo el mundo esperaba, sino que nos referimos a que la firma gallega ha tomado este accesorio como punto de referencia para la creación de sus últimos diseños. Más concretamente dos crop tops que, a simple vista, bien podrían parecer un par de mascarillas. Y es que ha decidido incluir una serie de pliegues en la parte frontal de la prenda para conseguir un efecto arrugado que recuerda mucho a la típica mascarilla quirúrgica. El resultado, contra todo pronóstico, es un top tipo bandeau con tirantes finos muy favorecedor disponible en dos colores básicos: blanco y negro.

Además, el diseño potencia el escote gracias a los volúmenes creados por los pliegues, ¿qué más se puede pedir? Que conjunten con todas las prendas veraniegas del armario. ¡Hecho! Y es que al estar disponibles en esos dos colores básicos y no incorporar ningún estampado, es fácil imaginarlos en looks de verano de muchísimos estilos: con vaqueros para salir de fiesta, con un traje de pantalón corto para una cena especial, con un chaqueta y un palazzo en un look de invitada... Pero aparte de esta versatilidad, el precio del top es de lo más atractivo: solo cuesta 12,95€, una razón más de que algunas de las tallas ya estén agotadas y apunte a convertirse en el próximo superventas de la firma gallega.