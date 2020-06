Vaqueros de campana: el último acierto estilístico más aplaudido de Tamara Falcó

Aunque su tejido pueda parecer poco adecuado para los meses de calor, lo cierto es que los pantalones vaqueros también son aptos para el verano. Así lo confirman las expertas en moda que no quieren renunciar a la que probablemente sea la prenda más versátil de tu armario. Combinados con zapatillas, tacones o sandalias, son la opción perfecta para pasar la tarde en el campo, ir de compras e incluso como el look de noche perfecto para una cena de fin de semana con amigas. Precisamente, ese ha sido el plan que ha escogido Tamara Falcó para estrenar los que ya se han convertido en los pantalones más buscados de su vestidor.

-Lee también: Nos inspiramos en Tamara Falcó para encontrar el pijama de verano más elegante y femenino

La ganadora de Máster Chef quiso aprovechar las ventajas de la desescalada para acudir a cenar con sus amigas a un restaurante de la capital madrileña. Para la ocasión, escogió unos pantalones vaqueros acampanados, con talle alto y bolsillos con solapas en la parte delantera, que combinó con un top negro de cuello halter, de Oscar de la Renta, sandalias y un bolso negro con asa de cadena, de Chanel, que llevaba colgado al hombro. Un estilismo muy moderno y favorecedor, gracias al escote de la prenda superior, que afina los hombros y equilibra las proporciones del cuerpo, y el corte acampanado de los pantalones.

Precisamente, esta prenda se ha convertido en la gran protagonista de su look, recibiendo comentarios muy halagadores por parte de los seguidores de la aristócrata. "Chulísimos los pantalones", "Guapisimaaaaaaaaaaaaa😍😍", "Guapisima!!! El pantalón muy 😍🔝", "Guapísima ¿De dónde el pantalón?" o "Que guapa con vaqueros 😍", han sido algunos de los elogios que han inundado su muro de Instagram.

Aunque no es la primera vez que Tamara recurre a esta prenda, sí ha innovado en la forma de combinarla. A finales del año pasado, la hija de Isabel Preysler combinaba sus vaqueros anchos de talle alto con una blusa de estilo camisero, demostrando que la fórmula más básica puede ser también la más acertada. Un truco al que volvió a recurrir recientemente, combinando su camisa de rayas con unos vaqueros y consiguiendo como resultado un lookazo. Ahora, con su última apuesta, la aristócrata ha encontrado el que se va a convertir en el look perfecto para las noches de verano, al menos durante los meses de transición en los que las temperaturas aún no han terminado de estabilizarse.