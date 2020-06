El pantalón satinado es la solución para cualquier look de noche del verano

A comienzos de la década de los 2000 no había alfombra roja en la que no apareciera alguna celebridad con pantalones satinados. Desterrados del armario durante años, en las últimas temporadas estos diseños han comenzado a asomar, de manera puntual, en varias colecciones vistas sobre la pasarela y en los estilismos de Street Style de algunas invitadas a los desfiles más exclusivos. Hermano pequeño del ubicuo slip dress, el pantalón satinado reivindica su espacio en el armario de verano y lo cierto es que se trata de una muy buena alternativa a los vaqueros para esas chicas que no quieren renunciar al pantalón largo tampoco en esta época del año. Pero, a diferencia de los jeans, no son tan fáciles de combinar, al menos eso puede parecer a simple vista. Las claves para llevarlos sin caer en errores las encontramos en la pasarela y en las nueva colecciones que proponen marcas como Zara, que ha añadido unas bermudas satinadas a sus últimas novedades.

Empecemos por la pasarela, punto de partido de la inmensa mayoría de las tendencias. En las colecciones para esta Primavera/verano, diseñadores como Brandon Maxwell apostaron por la sofisticación de los tejidos satinados. Buena parte de la colección del creativo fue confeccionada con estos materiales brillantes y suaves que, en colores vivos como el rosa, el rojo o el amarillo, aportaron un aire muy veraniego a las propuestas. Monos, vestidos y pantalones cortos satinados formaron parte de looks de inspiración working pero renovados. En el desfile, por ejemplo, los shorts satinados de la marca se combinan con una camisa con cuello de solapas. Otras firmas como Cult Gaia, el sello detrás del vestido viral de la temporada, también ha dado el visto bueno a la tendencia con pantalones fluidos. Tom Ford, con elegantes pantalones de pinza de acabado brillante; The Row, con diseños de pernera ancha e inspiración pijama o Sies Marjan, que propone la versión más deportiva con cintura elástica y cordones, confirman el éxito de los pantalones más cómodos del armario.

- Lee también: Encuentra el pantalón corto que más te favorece según tu tipo de cuerpo

Y, ¿cómo llevan la tendencia las expertas en moda? Tal y como comentábamos al inicio del artículo, este tipo de prenda alcanzó una gran popularidad en los primeros años de los 2000, por eso en muchos casos la forma de lucirlo por las estilistas, editoras y modelos que circulan por las inmediaciones de los desfiles refleja una clara estética dosmilera. Por ejemplo, la prescriptora de estilo italiana Patricia Manfield se atrevió con la versión más llamativa de la tendencia, llevando un conjunto satinado de blusa y pantalón. El pantalón en cuestión, además, presentaba varios bolsillos laterales propios de los diseños cargo y un fruncido frontal en la pernera. La explosiva combinación de color verde brillante y fucsia de los complementos fue el toque final para que el conjunto no pasara desapercibido. Pero si las mezclas arriesgadas no encajan con tu estilo, estas creaciones ofrecen todo tipo de posibilidades y de hecho son idóneas para llevar con los básicos de siempre, como camisetas de manga corta o camisas masculinas, dando lugar a conjuntos aptos para el día a día.

- Lee también: Encuentra el pantalón corto que más te favorece según tu tipo de cuerpo

En Zara también se decantan por la versión más sencilla. El gigante textil acaba de incluir entre sus novedades unas bermudas negras satinadas. Uno de esos pantalones cortos pero de aire formal que incluso pueden tener cabida en un conjunto de trabajo que implique un código de vestuario más elevado, como relevo de la falda midi de siempre. En la imagen de la campaña, la modelo luce este diseño también con una parte superior fluida, dotando de un aire muy especial a una mezcla que en realidad es de lo más cómoda.