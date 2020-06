¡Larga vida a la cazadora vaquera! Blanca Suárez y Javier Rey apuestan por ella para salir a cenar

Cuando llega el buen tiempo, y más después de haber pasado una larga cuarentena, la temporada de estar mañana, tarde o noche en una terracita con amigos, familias o pareja se coge con muchas ganas. Y eso precisamente es lo que les ha pasado a Blanca Suárez y Javier Rey que, pese a que han pasado todo el confinamiento juntos en casa de la actriz, han visto en la llegada de las altas temperaturas el momento perfecto para pasear, de nuevo, su amor por las calles madrileñas. Cierto es que, tras salir la noticia de que la pareja se había enamorado durante el rodaje de la película El verano que vivimos, en 2019, -una producción que, si no hay contratiempos, llegará a los cines el próximo otoño- no era de extrañar que la temporada veraniega la viviesen con mucha intensidad. Por ello y aprovechando las primeras cenas fuera de casa, los actores se han mostrado de lo más cómplices, no solo en miradas y sonrisas, sino también en estilo.

Ambos con estilismos informales y cómodos, y acompañados de Pistacho (el perro de la actriz), disfrutaron de la velada como si de dos anónimos se tratase. Pero como aún el verano no está asentado del todo en la ciudad y anoche bajaron bastante las temperaturas, Blanca optó por llevar prendas de entretiempo de lo más casual para protegerse del viento. Un pantalón negro ancho, una camiseta básica gris, unas sandalias de pala con un lazo y una chaqueta vaquera oversized fue el sencillo look por el que apostó la actriz. De esta manera, la madrileña demostró que no hace falta renunciar a la comodidad para conseguir un look de tendencia, además de combinar a la perfección con el de Javier, que también se decantó por las piezas denim, básicas y holgadas. ¿Lo mejor? Que si te gusta el estilismo de la actriz puedes conjuntarlo de muchas otras formas distintas gracias a la versatilidad de sus prendas, por ejemplo, sustituyendo las sandalias por unas zapatillas con suela track, los pantalones largos por unos shorts o, incluso, ponerte la cazadora XXL de vestido con un cinturón que la ajuste a la cintura (consiguiendo el efecto 'cintura de avispa').

Al margen de su cita romántica con Javier Rey, ayer la actriz estaba de enhorabuena tras anunciar en sus perfiles sociales el primer tráiler de la temporada final de Las chicas del cable, disponible en Netflix a partir del 3 de julio. Tras esto y después de despedirse para siempre del personaje de Lidia Aguilar no sabemos cuáles serán los próximos proyectos profesionales de Blanca, pero lo que sí parece seguro es que, en cuanto al terreno sentimental se refiere, está pasando por un momento de lo más feliz junto al actor, aunque su ejército de seguidores siempre se dividirá entre los que quieren que vuelva con Mario Casas y los que prefieren que apueste por su relación con el gallego.