El proyecto (de moda) que ha unido 'La casa de papel' con 'Élite'

En tiempo récord nos hemos acostumbrado a que las campañas de moda pasaran de fotografiarse en exteriores paradisiacos y entornos urbanos de película a reflejar el confinamiento de buena parte del planeta con las modelos posando con las novedades estivales en mitad de la cocina, recostadas en el dormitorio o leyendo en el salón. Y lo más llamativo es que los editoriales se fotografiaban desde la distancia, de manera virtual. El diseñador francés Simon Jacquemus fue de los primeros en sumarse a esta nueva forma de presentar las colecciones, bautizando su campaña de verano como Jacquemus at Home (Jacquemus en casa). La top Bella Hadid fue la primera elegida para una sesión de fotos realizada por Pierre-Ange Carlotti a través de Facetime. La actriz de Euphoria Barbie Ferreira e incluso la abuela del diseñador también han puesto rostro a las novedades de la firma. Ahora, la intérprete española Úrsula Corberó ha sido la última en sumarse a una nueva entrega de Jacquemus at Home, enloqueciendo a los fans de Tokio en La Casa de Papel.

"Has hecho que desaparezca mi invierno", ha escrito Úrsula junto a las imágenes de la campaña publicadas en la cuenta de Instagram de la firma. La actriz, que ha pasado la crisis de coronavirus junto a su pareja Chino Darín en Buenos Aires, aparece vestida con un bañador verde agua, un traje ancho con estampado de cuadros en tonos blancos y lilas, un ajustado vestido de punto de rayas o luciendo las gafas de sol de montura rectangular y lentes de colores que el creativo ha ideado entre sus últimas novedades. Con cerca de los 20 millones de usuarios en redes sociales, el talento de la actriz no se mide, afortunadamente, en seguidores. La catalana ha logrado en los últimos tiempos una visibilidad internacional sin precedentes en su carrera gracias a la exitosa La Casa de Papel y su papel de Tokio. Darse a conocer fuera de nuestras fronteras le ha llevado, no solo a ser la nueva chica Jacquemus, sino a firmar contratos con firmas como Bvlgari y, sobre todo, a dar el salto a Hollywood, donde su próxima película Gi Joe: Snake Eyes está en fase de postproducción.

La conexión de Jacquemus con Netflix no se limita a Úrsula Corberó, el creativo francés también contó hace unas semanas con uno de los protagonistas de una de las series adolescentes más populares de la plataforma, Élite. A finales del mes de mayo, el actor Aron Piper se convirtió en el embajador de Jacquemus para dar a conocer los diseños masculinos de la colección estival como imagen de la campaña. Igual que Úrsula, Aron también ha llamado la atención de firmas internacionales de gran proyección, como Lacoste, sello que ha colaborado recientemente con el intérprete. Una prueba más de que el fenómeno Netflix no solo multiplica los seguidores de sus protagonistas.