¿Vuelve el 'culotte'? Según Sandra Gago, es el pantalón largo ideal en verano

Está claro que con la llegada de las altas temperaturas, los shorts y las bermudas reemplazan a los pantalones largos en cuanto a protagonismo se refiere, pero eso no significa que tengamos que prescindir de ellos de obligatoriamente. Y es que el mundo se divide entre las que con la llegada del verano quieren olvidar los diseños largos y las que se niegan a dejarlos por mucho calor que haga. De esta manera, si eres del segundo team solo tienes que echar un vistazo a las últimas colecciones de las firmas de ropa para darte cuenta de que los pantalones largos vaporosos, fluidos, ligeros y fresquitos también ocupan un lugar privilegiado. Ideales para todas aquellas que aun no quieren enseñar las piernas e igual de versátiles que los modelos cortos, los palazzo, vaqueros anchos o culotte siguen siendo objeto de deseo de las que más saben de moda. Al menos eso es lo que hemos sacado en claro al ver el último estilismo de Sandra Gago.

Haciendo gala, una vez más, del estilo sencillo, funcional y elegante que la caracteriza y con un pantalón tipo culotte azul marino de la firma Drome, una camiseta básica en color gris y unas zapatillas blancas de Stand Smith nos ha presentado la modelo su "estilismo favorito". Y no nos extraña que así sea porque es perfecto para afrontar con estilo los últimos días de primavera sin abandonar la estética comfy. Tres básicos que bien podrían servir para ir una comida, afrontar una jornada de teletrabajo o pasar una tarde con amigas, ya que tienen tres ventajas infalibles: son frescos, cómodos y, al ser tan sencillos, nunca pasan de moda. Además, elegir un pantalón poco ceñido y muy fluido es algo que siempre resulta favorecedor, ¿por qué? No marca las curvas, afina las piernas gracias a su pernera ancha y produce el deseado efecto cintura de avispa al ser de talle alto.

Por si esto no fuese suficiente para convencerte, es importante que sepas que los culotte son una de esas prendas camaleónicas capaces de adaptarse a la perfección a cualquier estilo. No tienes que darles un toque elegante si tu forma de vestir es desenfadada, como es el caso de la modelo. Pero también puedes llevarlo con una camisa vaporosa, en versión total look (con estampados vibrantes de tendencia como flores, formas geométricas, lunares, cuadros o rayas) o con crop top para darles un toque más atrevido y de tendencia. Respecto a los complementos, si lo que quieres es conseguir un look más deportivo, las zapatillas blancas siempre será la mejor opción, pero si deseas todo lo contrario, unas sandalias de tacón de tiras o acolchadas será las aliadas infalibles de un look de noche o, incluso, de invitada.